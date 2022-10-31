新华社首尔10月30日电 29日晚，韩国首尔市龙山区梨泰院洞一带发生踩踏事故。首尔消防部门通报，截至30日9时，事故已造成153人死亡、103人受伤，伤亡人员多为年轻人，不排除死亡人数继续增加的可能。

据当事者回忆，当晚22时22分许，梨泰院汉密尔顿酒店旁边一条宽约4米的狭窄坡路上突然传来尖叫声，随后呼救声和哀嚎声此起彼伏，现场陷入一片混乱。

当晚，首尔约10万人聚集在梨泰院一带，他们身着角色扮演服装参加万圣节狂欢派对。以往，遇万圣节的周末在梨泰院一带举行狂欢派对已成惯例。这次万圣节派对是韩国政府不再强制要求户外佩戴口罩后举办的一场大型狂欢活动，因此吸引了很多年轻人参加，人流密度超出预期。

事发时，密集人流涌入这条狭窄的街道沿斜坡往下走，前方突然有人不慎跌倒，后面避闪不及的人群跟着倒下，一层一层压下去，造成严重踩踏。

“在这条狭窄的下坡路上，事故刚发生时，坡路下面一段有人跌倒，但后面的人全然不知，依然推着前面的人往前走……”一名亲历者在社交平台上这样描述当晚踩踏事故现场的情形。

29日晚在梨泰院与家人相伴逛街的韩国人黄先生目睹了事故经过。他说，当天20时许，梨泰院一带人已经非常多，他和家人22时许来到汉密尔顿酒店后方的街上，“人群越来越拥挤，连站脚的地方都没有，只能被人潮推着向前移动”。

就在沿这条坡路向下走时，黄先生突然听到有人喊“向后退，向后退”，呼喊声、呼救声交织在一起，后面的人纷纷找地方躲避。“这时我隐约觉得可能遇到踩踏，不禁感到恐惧，自己及时躲进路边一家服装店才躲过一劫。”混乱中，黄先生与家人走散。由于短时间内人流大量聚集，手机通信中断，半个多小时后黄先生才找到家人。

这是10月30日在韩国首尔踩踏事故现场拍摄的警戒线。新华社记者王益亮摄

“事发时我就在梨泰院一家酒吧，距事故现场不远。我一直在室内,当29日24时离开酒吧时现场已被警方封锁。”30日一早，在韩国留学的中国人小李心有余悸地告诉新华社记者。

据韩国媒体报道，29日22时24分，当地消防部门接到首个报警电话。据当地媒体和现场目击者描述，消防部门接报警后，位于首尔龙山区的消防署立即出动人员和车辆赶赴现场，但由于现场道路狭窄且人流密集，急救人员接警后40分钟才抵达事发现场。事故发生后，消防部门向事故现场派出140余辆急救车，韩国保健福祉部向现场派出15支救援队。

中国驻韩国大使馆30日向记者确认，已有4名中国公民在踩踏事故中死亡，另有2人受轻伤。使馆方面表示，已要求韩方做好相关善后工作。（记者：陆睿、孙一然、陈怡；报道员：金颢旼；剪辑：淡然；编辑：王昭、周良、常天童、钱泳文、刁泽）

(责编：燕勐、刘洁妍)