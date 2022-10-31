超过20亿人收看2022年北京冬奥会。研究显示，通过广播电视和数字平台收看北京冬奥会的人数高达20.1亿人，与2018年平昌冬奥会相比增长5%。

在奥林匹克持权转播商的各种频道上，有关北京冬奥会的报道总共被观看7130亿分钟，较在韩国举办的上届冬奥会增长18%。在各数字平台上，对北京冬奥会的报道创下长达120670小时的纪录，超过迄今为止的其他各届冬奥会。“2022年北京冬奥会是历史上数字化参与度最高的一届冬奥会，”国际奥委会主席巴赫如是说。

这项代表国际奥委会开展的研究还发现，体育迷希望看到更多现场直播的赛事，其中57%的13岁至19岁青少年希望在未来几年看到更多冬奥会报道。

国际奥委会还表示，2022年北京冬奥会期间，奥林匹克官网和手机应用平台的影响范围相当于平昌冬奥会期间的两倍多。有6800万用户通过奥林匹克官网和手机应用平台观看2022年北京冬奥会，同时，奥运社交媒体在冬奥会期间的互动量也达到32亿次，各平台吸引超过1100万的新粉丝。

同时，对北京冬奥会参赛运动员开展的调查显示，参加这届冬奥会对他们至关重要，91%的受访者表示“在全球最大的综合体育赛事上竞技”是他们的动力，90%表示渴望“代表（他们的）国家。”

——英国“赛场内幕”网站文章

(责编：贾文婷、刘洁妍)