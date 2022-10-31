新华社巴西利亚10月30日电 通讯：巴西女性龙舟运动划出生命的活力

新华社记者卞卓丹

锣鼓喧天，龙舟竞渡，笑语欢颜——29日，巴西首届乳腺癌幸存者龙舟节在位于首都巴西利亚的帕拉诺阿湖落下帷幕，为期4天的活动将生命的活力、欢笑与泪水、友谊和爱意铭刻在每一位参与者的心里。

龙舟节由中国驻巴西大使馆、巴西公民部、巴西联邦众议院公务员协会、巴西乳腺癌幸存者划艇协会等机构联合主办。来自巴西各地和拉美其他国家的乳腺癌幸存者们组队前来巴西利亚，参加了本届龙舟节。

在龙舟节开幕式致辞中，中国驻巴西大使馆公使衔参赞舒建平说，乳腺癌幸存者龙舟节不仅有助于锻炼身体，改善健康状态，还能通过比赛中的互动与合作，给参与者带来快乐、增强信心。

在龙舟节举办的前一天，巴西联邦众议院专门举办了一场关于龙舟运动与女性健康的听证会。

联邦众议员特雷莎·内尔马表示，举办听证会的目的是讨论为巴西女性设立一个龙舟国家日，即10月3日，并在每年10月的第一个周日定期举办比赛。

在听证会上，巴西乳腺学会专家利基亚·波尔西翁库拉指出，划龙舟这类体育运动可以作为乳腺癌预防、治疗和康复方案的一部分，因为它不仅可以改善身体素质，还可以降低女性患上抑郁症的风险。

理疗师纳迪亚·戈梅斯在听证会上说，在龙舟上，每位女性都有自己的角色，大家一起努力就可以使船前行，“从社交角度看，与和你有相同经历的女性交谈，也是另一种形式的治疗。”议员埃里卡·克凯也认为，划龙舟是一个聚会和分享的机会，“让我们对自己拥有的力量和勇气有了确切的认识”。

巴西乳腺癌幸存者划艇协会主席拉里萨·利马则回忆了自己向死而生的经历。那是在7年前，得知患病的利马一度绝望，而就在此时，她接到了组建巴西第一支女性龙舟队的任务——从此，活力重归她的精神和身体。

在利马和朋友们的努力下，目前巴西已经建立了19支龙舟队，其中17支与来自其他7个拉美国家的队伍一起，参加了首届乳腺癌幸存者龙舟节。乳腺癌患者克莱奥萨·阿方索告诉记者：“每支龙舟队都有一个使命，那就是传递希望、生命和爱的信息。我们所做的是分享美好。”

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