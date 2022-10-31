新华社开罗10月30日电（记者姚兵）开罗中国文化中心成立20周年庆典活动29日晚在埃及首都开罗举行。

中国驻埃及大使馆公使张涛在致辞时说，开罗中国文化中心成立以来，为推动中埃文化交流合作、深化传统友好做出了卓有成效的贡献。新冠疫情暴发以来，开罗中国文化中心加强了线上活动和线下活动的结合，打造了一系列高水准、高品质、入民心的文化交流品牌活动，吸引了埃及社会各界民众踊跃参与和热情关注，成为连通中埃两国民心的重要纽带。

中国驻埃及大使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩表示，开罗中国文化中心在中埃各界朋友的支持关心下，将继续积极打造文化活动、教学培训、思想交流和信息服务的综合性平台，推出更多兼具品质、温度、思想的文化交流活动。

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫表示，文化交流和互学互鉴对埃中两大文明古国尤其重要，开罗中国文化中心对传播中国文化和增进埃中两国人民相互了解和传统友谊发挥了积极作用。

庆典活动中，开罗中国文化中心公布了评选的埃及“中国文化之友”个人及机构名单，共有9名埃及友好人士和8家文化艺术机构获得“中国文化之友”称号。

今年以来，开罗中国文化中心陆续以线上线下相结合方式举办了旅游推广、文体赛事、影视展播、主题节庆等7大版块、79场（项）精彩纷呈的文化活动。

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