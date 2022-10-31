新华社北京10月30日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部长拉夫罗夫30日在俄罗斯第一频道一档直播节目上说，包括俄总统普京在内的俄领导人仍愿就乌克兰问题进行谈判。英国国防部29日否认了俄方关于英海军指导乌克兰袭击俄黑海舰队以及英军参与策划实施破坏“北溪”天然气管道的说法。

——拉夫罗夫说，俄方愿意随时听取西方伙伴为缓解紧张局势提出的建议。他强调，这些现实建议应基于平等和相互尊重利益的原则，旨在寻求妥协和平衡该地区所有国家的利益。

——英国国防部29日在社交媒体“推特”留言说，为转移外界对俄罗斯灾难性处理俄乌冲突的注意力，“俄国防部正在散布规模空前的虚假信息”。俄国防部发言人科纳申科夫29日说，当天早些时候乌克兰使用无人机在黑海港口塞瓦斯托波尔对俄黑海舰队和民用船只发动恐怖袭击，俄方掌握的信息显示，此次恐袭的准备工作是乌军在位于尼古拉耶夫州的英国海军人员指导下进行的。

——据俄罗斯政府官方网站30日发布的消息，俄政府扩大了对俄不友好的国家和地区名单，将开曼群岛等11个支持对俄制裁的英国海外领地列入该名单。此前，俄已将英国的3处海外领地安圭拉、英属维尔京群岛和直布罗陀列入对俄罗斯不友好的国家和地区名单。

——乌克兰基础设施部部长库布拉科夫30日在社交媒体发文称，由于俄方退出黑海港口农产品外运协议并重新封锁黑海港口，一艘装载4万吨粮食的货船当天无法按计划驶离乌港口前往埃塞俄比亚。俄罗斯29日宣布，因乌克兰袭击参与保障海上粮食走廊安全的俄船只，俄将暂停参与执行黑海港口农产品外运协议。

——俄国防部发言人科纳申科夫30日说，过去一天，俄军击退乌军在库皮扬斯克、红利曼、尼古拉耶夫-克里沃罗格等方向的进攻。

——扎波罗热核电站所在的埃涅尔戈达尔市市长德米特里·奥尔洛夫在社交媒体上说，30日早上该市的工业区和一处变电站遭俄军袭击，导致该市大部分地区电力供应中断。（参与记者：刘恺、耿鹏宇、杜鹃、李东旭、李铭）

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