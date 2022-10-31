人民网莫斯科10月30日电 （记者隋鑫、肖新新）“新时代中国的非凡十年”图片展开幕式于29日在莫斯科中国贸易中心举行。中国驻俄罗斯大使馆临时代办孙炜东及俄中友协副主席萨纳科耶夫、欧亚民族大会秘书长贝尔亚尼诺夫等上百名中俄各界代表出席观展。

此次图片展由中国国务院新闻办公室和中国驻俄罗斯大使馆共同主办。图片展分为前言及《续写发展奇迹》《创造幸福生活》《提升治理效能》《汇聚人民伟力》《共建美好世界》五个部分，共收录了251张精美图片，生动讲述了新时代中国非凡十年在政治、经济、文化、民生、外交等领域发生的精彩故事，记录了中国人民自强不息的追梦足迹，展现了中国人民同世界人民和衷共济、携手共进的时代华章。

孙炜东指出，中国新时代十年的伟大变革，是全方位、划时代的，中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。当前新时代中俄全面战略协作伙伴关系正处于历史最好水平，双方各领域合作都以前所未有的速度展开，两国人民相互交往更加紧密。面对世界之变、时代之变、历史之变，中方愿与俄方一道，继续深化政治互信和战略协作，拓展务实合作，持续巩固传统友谊，共同为实现各自国家发展、民族复兴的伟大目标而努力。

萨纳科耶夫表示，新时代十年中国取得了伟大发展成就，关键得益于拥有一个强有力的政党领导。中国共产党始终坚持以人民为中心。图片展的这些图片深深打动了我，让我看到了中国共产党时刻坚持人民至上，看到了中国人民不惧困难、勇往直前的勇气与决心。

俄罗斯青年马克西姆和科莉娅表示，图片展中看到了许多中国青年的面孔，他们的朝气蓬勃、热情活力和甜美自信的笑容令人动容。贵州青年因网络直播带货帮助村民销售土鸡而红爆全网，说明中国青年发展面临着很多好的机遇，完全可以通过自身努力实现自身价值。

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