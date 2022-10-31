人民网里约热内卢10月30日电 （记者毕梦瀛）在多米尼克首都罗索，查尔斯大道上人来人往的中多友谊医院是广东省援多医疗队的“主战场”。“铁打的营盘流水的兵”，按规定，医疗队员们每年都会进行轮换，但吴德熙医生却一干就是三年。

实际上，吴德熙医生是被再三挽留的。自从2019年6月踏上这座加勒比小岛以来，由于工作突出，吴德熙每逢归期都被多卫生部和院方真诚挽留，成了队史上和广东省派出援外医生在外工作时间最长的一位。三年多来，吴德熙收治了无数病患，其高超医术和高尚医德在多米尼克有口皆碑。

吴德熙对住院医生进行现场指导。中国驻多米尼克使馆供图

作为心血管内科专家，吴德熙敏锐发现，当地医生大多主修全科或内科，心血管疾病诊治经验普遍不足，导致误诊率和漏诊率较高。吴德熙深知，要想真正提升当地心血管治疗水平，就要为多米尼克“留下一支带不走的医疗队”。于是，他便把帮助当地医院培养医生当作一项重要工作。从古巴学成回多的安德鲁是吴德熙的“重点培养对象”。他不断将国内的新理念、新技术和相关诊治规范传授给这位多米尼克同行，带领他一起查看、抢救疑难危重病人，指导他复杂心电图研判和临床诊疗思维。经过吴德熙的口传身授，安德鲁已成为当地心血管领域专业人才。

吴德熙还在中多友谊医院先后举办了三场心血管专题讲座，累计参加的30余名医护人员普遍反映受益匪浅。与此同时，吴德熙还被当地的国际学校诸圣医科大学聘为心血管专科导师，悉心指导了该校11名医学生的临床见习工作。

心血管疾病是多米尼克高发疾病。由于没有心血管专科，一旦罹患疑难杂症或是需要进行动态心电图和动态血压监测检查，患者就只能飞到附近岛国甚至远赴欧美就医。好在有了吴德熙的指导，安德鲁逐渐取得了心血管内科专科医生的资质。如此一来，在当地成立心血管内科的人才队伍工作便有了基础。此后，在吴德熙的全力推动下，各方积极协调加速了科室的筹备工作。中国国家卫健委向多方捐赠了相关的心血管医疗设备，多卫生部和中多友谊医院专门调配了诊室用房。

终于，多米尼克首个心血管内科于2021年5月在中多友谊医院成功挂牌。对此，多总理罗斯福·斯凯里特在其个人社交媒体上表示：“我们向建立设备齐全的心内科迈出重要一步。”多卫生部长欧文·麦金泰尔兴奋地说：“这是多米尼克医疗领域的一个里程碑，中多两国心内科专家积极主动、尽心敬业的精神将永远被铭记”。

吴德熙与多米尼克卫生部部长等管理人员讨论对口合作项目。中国驻多米尼克使馆供图

在援多医疗战线奋战三年多后，即将离任回国的吴德熙结合工作心得和当地心血管学科发展需要，在与多卫生部长麦金泰尔和中多友谊医院首席执行官詹姆士等人进行深入交流后，提出了建设“中多心血管影像中心”的设想，拟由中山大学附属第一医院对中多友谊医院开展为期三年的对口帮扶，通过设备捐赠、组织多方人员来华培训、国内专家赴多指导、线上线下持续开展学术交流等形式，完善和升级多心血管影像学科的软硬件水平，并以在多开展首次新生儿先天性心脏病筛查、首例心脏食道超声、首例斑点追踪技术应用、首例心脏核磁共振等技术，大力提升多心血管疾病诊治水平和民众福祉。

在驻多使馆、广东省卫健委和国家卫健委的大力支持下，该项目已完成评审立项，进入前期筹备阶段。在不久的将来，援多医疗技术合作将再结硕果，为中多友谊将添新彩。

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