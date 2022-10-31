罗纳德·迪马斯·蒙卡约·帕兹

第一次世界大战爆发后，各国货币兑换黄金发生困难，直接造成金本位制的崩溃。第二次世界大战爆发后，国际货币体系动荡不定。为了重建国际货币秩序，1944年7月，44个国家代表在美国新罕布什尔州的布雷顿森林，举行了一场联合国货币金融会议。

当时，美国的经济体量超越其他资本主义国家，美元的国际地位也因美国大量的黄金储备和强大的经济实力而更加牢固。因此，会议建立了以美元为中心的国际货币体系——美元与黄金挂钩、各国货币与美元保持固定汇率，以防止全球范围内经济、金融秩序的不稳定，美元也因此成为国际储备货币。

然而，随着美国后来深陷战争泥潭，财政开支巨大，加上国际收支情况恶化，美元信誉受到冲击，多次爆发美元危机。美元的发行量大大超过美国黄金储备量。为缓解美国金融压力，美国政府1971年单方面违约，宣布解除35美元兑换一盎司黄金的承诺，布雷顿森林体系随之瓦解。

美国利用自身话语权，要求继续维持美元绝对储备货币的垄断地位，这直接导致美元的浮动对全球经济产生巨大影响。目前，美国债务规模已突破30万亿美元，为了支付庞大的债务利息，美国越来越依赖发行更多美元。尤其是2008年国际金融危机以来，美国加大印钞量，这种情况至今仍在继续。

每次美元加息，都会给其他国家带来巨大冲击。新冠肺炎疫情发生后，美国政府以“商业支持”的形式向市场大量放水。许多西方国家也走上同样的道路，靠发行货币来偿还债务。但相关做法导致了非常危险的通胀，很可能形成巨大的投机泡沫，最终或将演变为恶性通胀。

一段时间以来，墨西哥通过各项社会计划提升家庭消费能力，实施一系列战略性基础设施项目，并通过减税、提高公共债务管理效率等措施，积极应对外部冲击。墨西哥政府在最近的官方报告中预计，今年墨西哥国内生产总值将增长至少2%，到2023年，输入性通胀以及由疫情引发的相关通胀问题将得到控制。但是，还有一些拉美国家因美国加息陷入外汇储备蒸发、汇率贬值的困境。

当今世界，美元供给泛滥，“发行货币—偿还债务—发行更多货币”不仅不能解决美国的债务问题，反而给发展中国家造成冲击。面对美元的霸权地位，理想的做法是对国际货币体系进行广泛而彻底的改革，建立一个重视开放包容和多元发展的新的国际金融架构，以便各国的货币政策能够真正服务于本国经济增长。

（作者为墨西哥经济周刊《经济评估信》主任，本报记者谢佳宁采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 14 版）

(责编：袁勃、牛镛)