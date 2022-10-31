“我们党立志于中华民族千秋伟业，致力于人类和平与发展崇高事业，责任无比重大，使命无上光荣。”习近平总书记在党的二十大报告中如是指出。透过中共二十大，国际社会深刻读懂中国共产党的天下情怀，充分感受到新时代中国立天下之正位、行天下之大道、谋世界之大同的使命担当。

当前，国际力量对比深刻调整，单边主义、保护主义、霸权主义、强权政治对世界和平与发展威胁上升，逆全球化思潮上升，世界进入新的动荡变革期。中国特色大国外交紧扣服务民族复兴、促进人类进步这条主线，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，展现出与时俱进、担当有为、开放包容的中国特色、中国风格、中国气派，塑造了中国外交独特风范，赢得国际社会广泛认同和高度赞誉。

新时代中国特色大国外交守正创新，彰显大国气派。习近平总书记立足历史大势和世界全局，积极推进重大外交理论和实践创新，提出一系列富有中国特色、体现时代精神、引领人类发展进步潮流的新理念新主张新倡议。坚持从中华优秀传统文化中汲取智慧启示，提出推动构建人类命运共同体、推动构建新型国际关系，弘扬全人类共同价值、正确义利观、全球安全观、全球治理观等理念主张，为解决当代人类面临的难题贡献中国智慧；继承和弘扬新中国外交优良传统，并赋予新的时代内涵，提出共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议等重大倡议，推动创设亚洲基础设施投资银行、新开发银行等多边金融机构，为促进世界和平发展提供中国方案。新时代中国特色大国外交在理论创新、实践创新中砥砺前行，不断开创新境界、展现新担当。

新时代中国特色大国外交立己达人，彰显世界情怀。中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，在同各国的友好合作中谋求共同发展，在与世界的交流交往中实现互利共赢。截至2021年底，中国已在24个共建“一带一路”国家建设了79个境外经贸合作区，累计投资430亿美元，为当地创造了34.6万个就业岗位；世纪疫情来袭，中国始终站在国际抗疫合作最前线，同180多个国家和国际组织分享疫情防控和诊疗方案，向34个国家派出38支医疗专家组，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗……国际人士评价，当前全球性挑战加剧，国际社会迫切需要对话、信任与合作，中国展现大国担当，得到许多国家认可与支持。

新时代中国特色大国外交开放包容，彰显宽广胸襟。习近平主席指出：“一个更加开放包容的世界，能给各国带来更广阔的发展空间，给人类带来更繁荣的未来。”中国坚定不移推动建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；坚持维护文明多样性、促进文明对话与合作，坚定弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；倡导构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，全面发展同各国友好合作，走出一条国与国交往的新路；高举真正的多边主义旗帜，坚持共商共建共享的全球治理观，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

新时代中国特色大国外交重情尚义，彰显崇高品格。中国外交重友谊、负责任、讲信义、谋公正，中国说到的话、承诺的事，一定会做到、一定会兑现。为推动共建“一带一路”，中国举办两届“一带一路”国际合作高峰论坛，分别达成270多项、283项成果；为落实全球发展倡议，中国把南南合作援助基金整合升级为“全球发展和南南合作基金”，加大对中国—联合国和平与发展基金的投入，成立全球发展促进中心等；为加强中非合作，中国与非洲国家共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”……中国在国际事务中始终恪守政治承诺，忠实履行责任义务，为变乱交织的世界注入稳定性确定性。

“只要共行天下大道，各国就能够和睦相处、合作共赢，携手创造世界的美好未来。”习近平总书记在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时强调。新时代新征程上，中国将继续坚定站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，顺大势，担大义，行大道，谋大同，同世界上一切进步力量携手，为开创人类更加美好的未来贡献力量。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)