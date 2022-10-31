本报记者 韩晓明

开放是当代中国的鲜明标识。习近平总书记在党的二十大报告中强调，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。

十年来，中国构建面向全球的高标准自由贸易区网络，加快推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。中国成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局，也为各国开创出一条通往共同繁荣的机遇之路，赢得国际社会的广泛赞誉。

不断以中国新发展为世界提供新机遇

党的二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

从统筹推进21个自贸试验区建设、高质量高标准建设海南自由贸易港到举办进博会、服贸会、广交会、消博会，从颁布实施外商投资法到连续5年缩减外资准入负面清单……中国开放的大门越开越大，全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局加速形成。

国际舆论认为，中共二十大报告向世界发出开放强音，展现了中国以自身新发展为全球发展作出新贡献的决心。

巴基斯坦《巴基斯坦观察家报》报道说，中国不断扩大高水平对外开放，与世界共享发展红利，为世界经济强劲、可持续、平衡且包容的增长作出巨大贡献。

“中国坚持高水平对外开放将为世界提供更多发展机遇，让世界各国人民受益。”美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯认为，中共二十大报告提出的战略方针能够推动实现全球共同繁荣。

“中国用自身的发展成就告诉世界，只有不断开放才能促进经济发展。”塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇认为，当今世界各国相互依存度越来越高，发展高度融合，“关起门来不仅无法独善其身，还会丧失宝贵的发展机会”。

英国东亚委员会秘书长麦启安十分钦佩中国言出必行，说到做到：“中国正以更大的政治勇气和智慧推进全面深化改革，我相信这会吸引和鼓励更多外资进入中国，也有利于世界经济复苏。”

致力于扩大同各国利益的汇合点

党的二十大报告提出，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。

今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施。今年前8个月，中国与RCEP其他14个成员国贸易额达8.32万亿元，占中国外贸总额的30.5%。从高质量实施RCEP，到积极打造中国—东盟自贸区3.0版，持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》……中国坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，积极融入和推动区域经济发展。

“东南亚国家正从中国的发展中受益。”东盟秘书长林玉辉表示，东盟和中国加强在创新、科技、数字经济、互联互通、智慧城市和新能源等领域的合作，有助于建设一个更可持续和更具韧性的美丽家园。

“从中共二十大报告中，我感受到中国阔步前行、和平发展和对外开放的决心和信心。”乌兹别克斯坦政治评论员图兰拜·库尔班诺夫说，中国共产党以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，将为广大发展中国家提供巨大发展机遇，为全球经济发展注入动力。

坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳表示，2021年，博茨瓦纳、刚果（金）加入共建“一带一路”合作大家庭，越来越多非洲国家在共建“一带一路”中分享到中国的发展红利。“在坦桑尼亚，中国企业承建的达累斯萨拉姆港改扩建工程、乌本戈立交桥等项目顺利推进，展现了中国促进国际合作、推动互利共赢的诚意和行动。在中国的努力下，越来越多国家享受到全球化和多边主义的成果。”

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克高度评价中国式现代化。在与中方对接农业、能源、电商等领域合作中，他深切感受到，随着共建“一带一路”不断推进，哈萨克斯坦等沿线国家从中获益良多。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中国不断扩大对外开放，将有力促进国际贸易和商品流通，让越来越多发展中国家的产品有机会进入中国市场。尽管受到新冠肺炎疫情冲击，过去两年非中贸易规模仍不断扩大，成为国际合作的亮点。

“中国共产党团结带领勤劳的中国人民取得了举世瞩目的发展成就，中国成为推动全球经济增长的主要力量。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任赛义德·贾韦德认为，一个坚持扩大开放的中国，必将向世界释放更大红利，推动全球经济复苏和增长。

推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展

党的二十大报告提出，中国积极参与全球治理体系改革和建设，践行共商共建共享的全球治理观，坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

马达加斯加前农业、畜牧业和渔业部部长吕西安·拉那利维鲁说，自2007年起，在中国专家帮助下，马达加斯加开始种植中国杂交水稻，培育出的杂交水稻不仅解决了该国粮食短缺问题，还能出口创汇。“中国的杂交水稻正在改变马达加斯加的面貌。中国发展是世界的重要机遇。”

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示：“中国始终是全球发展的贡献者，不断将自身发展经验和机遇同世界各国分享，越来越多国家正搭乘中国发展‘顺风车’。”

“无法想象，若没有中国的积极参与，当今世界的多边合作会怎样，对于世贸组织来说尤其如此，中国履行对世贸组织的承诺赢得高度赞赏。”瑞士常驻世贸组织代表团大使狄迪尔·查博维说。尼日利亚阿布贾大学国际关系专家谢里夫·加利表示：“没有中国，经济全球化将难以为继。”

新西兰中国问题专家戴夫·布罗米奇说，中共二十大报告发出明确信号，中国共产党领导下的中国将坚定维护国际关系基本准则和国际公平正义，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，推动构建人类命运共同体，“一个社会稳定和经济强劲的中国是世界的福祉”。

在高质量发展的道路上，一个更加开放的中国将携手各国，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，创造人类更加美好的明天！

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)