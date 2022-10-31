本报记者 贾平凡

在北京展览馆举办的“奋进新时代”主题成就展上，几名观众在中央综合展区内，参观拍摄中国经济“奇迹号”巨轮模型。

新华社记者 李 鑫摄

“中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。”中共二十大报告中关于中国扩大开放的表述，连日来受到外媒的持续关注。作为全球第二大经济体和世界第一制造业大国，中国将为世界经济发展带来哪些机遇？又将如何将发展红利惠及各国民众？不少外媒报道对中国充满了期待。在复杂多变的国际形势下，国际社会依然看好中国经济发展前景，相信开放的中国将持续为世界经济注入强大动力。

对世界经济增长贡献率跃升至38.6%

38.6%！这是世界银行最新报告公布的2013年到2021年中国对世界经济增长的平均贡献率。这一数字超过G7国家贡献率的总和。

6.6%！这是2013年到2021年中国经济的年均增长率。这一数字大大高于2.6%的同期世界平均增速，也高于3.7%的发展中经济体平均增速。

作为世界经济增长的重要引擎，中国经济充满韧性活力，备受世界瞩目。

“中国经济发展的数字给人留下深刻印象。”俄罗斯《论据与事实》周报刊文称，10年间，中国经济实力跃上新台阶，经济总量上升到2021年的114.4万亿元，占世界经济的比重从11.3%上升到超过18%。中国计划到2035年实现经济总量或人均收入翻一番。

阿根廷“亚洲报道”网站刊文称，经过10年稳步增长，中国已成为全球增长主要贡献者之一，在其高质量发展过程中取得了众多里程碑式成就。凭借在创新驱动、可持续发展和对外开放方面取得的进步，中国持续为世界经济注入动力。

格鲁吉亚议会教育科学委员会主席、格中友好小组主席阿米拉赫瓦里表示，中国特色社会主义进入新时代，中国在推动世界经济发展方面发挥着更加重要的作用。中国是世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第二大消费市场，多年来对世界经济增长平均贡献率超过30%。

希腊国际关系学者佩拉吉娅·卡帕西奥塔基认为，在全球经济复苏进程中，中国发挥了极为重要的作用，中国是国际体系和世界经济的重要支柱。

国际社会关注到，中国不断加大对全球发展合作的资源投入，坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展。

巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授路易斯·保利诺表示，中国提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议，将推动联合国2030年可持续发展议程早日实现，共建“一带一路”倡议也将推动包括拉美国家在内的发展中国家繁荣发展。

“一切都汇聚于此，就像河流的交汇点，中国人民的梦想和抱负汇集在一起，并秉持着共同繁荣发展和建设人类命运共同体的理念奔向世界各地。”南非独立在线新闻网站刊发题为《一个繁荣的中国，一个共同繁荣的世界》的文章称，过去10年，中国和非洲在多边和双边层面上，都努力深化彼此之间的合作。在商业方面，中国已经超过美国，成为非洲最大的贸易伙伴。得益于习近平主席提出的“一带一路”倡议，基础设施建设已成为北京与非盟总部所在地亚的斯亚贝巴以及多个非洲国家首都之间的重要纽带。中非合作论坛为中国和非洲开展多边接触提供了宝贵平台。

中国的进步也是世界的进步

“过去10年，中国的经济增长成就是人类历史上前所未有的。中国经济市场化也助力其他国家的经济增长，为全球经济增长作出了贡献。”巴西巴伊亚联邦大学副校长彭尼尔顿表示，中国经济高速增长有几大原因：一是中国通过定期制定发展规划来实现国家发展的各项目标和优先项目；二是中国重视教育、科技和文化，并拥有丰富的科研成果和前沿的科学发展领域；三是中国始终致力于促进各国的和平发展与合作，比如提出“一带一路”倡议、推进金砖国家合作等，这些对包括中国在内的各国都十分有利。

巴西“其他声音”网站刊文援引巴西学者特奥托尼奥·多斯桑托斯的文章称，中国的增长没有给世界造成通货膨胀压力，而是大幅降低了全球工业产品和许多服务的价格。中国的经济发展是一种新模式，意味着每个国家都有其制度、文化和社会经济的特殊性，可以根据这些特殊性提出发展建议。

尼日利亚《领导报》新闻网站刊文表示，中国共产党的领导是中国创造奇迹的关键。过去10年，中国经济持续高速增长，不断为全球经济增长做出贡献。从基础设施建设到太空探索，中国在各个领域都取得了长足进步。在中国共产党的领导下，中国正以自主创新的方式实现现代化，推动国民经济朝着更加公平、创新的方向发展，并致力于维护世界和平、促进共同发展。

“中国的进步也是世界的进步。”埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班表示，中国提出人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议等，不断提供重要国际公共产品与合作平台，促进各国人民团结合作、互利共赢。中国真诚地与世界各国分享发展经验，中国的发展成果惠及世界。

非洲联盟委员会前副主席伊拉斯塔斯·姆文查表示，中国的国内生产总值和对全球经济的贡献都远高于很多发达国家，这是有深层次原因的。因为中国相信中国的繁荣与世界其他地区的繁荣密不可分。全球发展倡议对世界有着深刻的意义，非常鼓舞人心。

《韩国先驱报》报道称，中国式现代化和中国应对全球性挑战的方式，对世界和平与发展具有重要意义。中国式现代化激励其他发展中国家寻求自己的发展道路。中国已经成为世界和平的先行者和建设者，通过和平崛起推动建设更加公正合理的全球治理体系。

中国高水平开放为世界提供更多机遇

《今日巴基斯坦报》刊文称，面对全球经济衰退、通货膨胀、气候变化等深刻挑战，世界人民需要一盏明灯照亮前行道路，而中国正是这盏明灯。

《柬埔寨之光报》报道称，中国继续深入参与经济全球化进程，这对谋求发展的柬埔寨来说意味着更多的合作机会，是难得的历史性机遇。

“中国坚持高水平对外开放将为世界提供更多发展机遇，使各国人民受益。”美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯认为，中共二十大报告提出的战略方针将助力实现全球共同繁荣。

近期，不少跨国公司用坚定扩大投资的方式，为中国市场投下信任票。

在近日举办的“全球财富管理论坛2022秋季峰会”上，中国欧盟商会主席伍德克表示，无论从哪个角度来看，中国仍是欧洲企业的最佳选择。相比其他利益相关方，欧洲更加依赖中国的开放。他表示，“我们相当重视中国市场。在新冠肺炎疫情前，3家欧洲汽车公司基本占据了欧洲企业对华直接投资的50%。疫情期间，排名前十欧洲公司的投资份额占欧洲对华投资份额的75%至80%，甚至达到85%。”

德国《商报》报道称，据德国中央银行数据，今年上半年，德国对中国市场的直接投资达101亿欧元，而去年同期为62亿欧元。这一数字创造了德国投资中国的新纪录。

据韩国企划财政部数据，今年上半年，韩国企业总体海外直接投资金额为451.8亿美元，同比增长59.2%，中国是韩企投资的第二大投资目的地。

今年7月底，中国日本商会发布的《中国经济与日本企业2022年白皮书》显示，在华日资企业2021年度的业绩有明显恢复，不仅超过疫情前水平，还达到历史最高水平。

巴西媒体“Brasil 247”表示，中国在国际关系和国际贸易中扮演重要角色。国际社会期待获取更多关于中国未来经济发展的信息。

俄罗斯国际事务理事会网站刊文表示，中国是世界经济极具声望的参与者。各国都在倾听中国声音，也愿意与中国合作，共享机遇。

(责编：袁勃、牛镛)