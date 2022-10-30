人民网首尔10月30日电 （记者马菲）据中国驻韩国大使馆官方微信发布的信息，10月29日晚，韩国首尔龙山区梨泰院因万圣节活动大规模人员聚集，引发严重踩踏事故。截至目前，事故已造成151人死亡、82人受伤，其中3名中国公民不幸遇难。中国驻韩国使馆已就此次事故向韩国政府表示慰问，并要求韩方查明事故原因，做好遇难中国公民善后事宜。

驻韩国使馆特此提醒在韩中国公民：

1、重视人身安全。主动避开人员集中地带，不盲目跟风参加大型群体性活动，警惕陌生“糖果”及“饮料”。切实增强交通出行、电器使用、防火防盗等各方面安全意识。

2、做好疫情防护。坚决克服麻痹思想，不参加大规模集会及聚餐，外出务必佩戴正规口罩，积极配合当地防疫政策。

3、报备个人信息。请将联系电话、具体住址、所在单位等告知亲属，密切保持与家人的联系。

如遇紧急情况，请及时报警并与我馆取得联系寻求协助：

韩国求助热线：112（警察）、119（海警、消防）

梨泰院踩踏事故失踪申报热线：

02-2199-8660,8664~8678；120（茶山呼叫中心）

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

驻韩国使馆领事保护与协助电话：02-755-0572

(责编：苏缨翔、杨牧)