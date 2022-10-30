中国医疗队举办关爱圭亚那青少年健康系列活动。第18期中国（江苏）援圭亚那医疗队供图

人民网里约热内卢10月29日电 （记者毕梦瀛）当地时间10月29日上午，第18期中国（江苏）援圭亚那医疗队走进圭亚那青少年拘容中心为拘容青少年进行免费健康体检及咨询。

本次活动开展的体检项目包括身高体重、心肺听诊、眼科及视力检查、口腔检查、脊柱及四肢检查、心理健康量表评估等。医疗队及时将评估结果反馈给拘容中心工作人员，为存在身心健康问题的人员提供了针对性的诊疗指导，并建议中心工作人员加强拘容青少年心理疏导和治疗。

体检结束后，拘容中心拘容青少年代表发表了诚挚的感言，对中国医生真诚的关爱和严谨负责的态度表达了由衷的感谢，同时也盼望医疗队能为拘容青少年提供定期的体检以及健康指导。

褚薛慧队长面对圭亚那记事报采访时指出,“良好的身心健康状态可以加快该群体恢复正常生活状态，成功重返社会，预防再次犯罪。我们希望中国医疗队精神能够穿过国界和种族、超越肤色与语言，关注到那些受援国特殊以及困难人群，利用专业知识，发挥特长，为他们提供力所能及的健康服务。”

本月15日，医疗队为约书亚儿童中心开展的物资捐赠及健康体检活动，在圭亚那受到广泛反响。圭亚那内政部部长罗伯逊·本对中国医疗队活动高度赞赏，并邀请医疗队积极投入当地青少年健康关爱事业中。

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