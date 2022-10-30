人民网罗马10月29日电 （记者谢亚宏、孔歌）随着意大利高校进入新生入学季，中国留学生也陆续抵意开启留学之旅。为提高领区留学生安全防范意识及应对能力，确保平安留学、健康留学，10月28日，驻米兰总领馆在米兰理工大学举办2022年“领保进校园”线上及线下活动，宣讲领保及法律知识。张凯斌副总领事出席并致辞。

张凯斌对来意留学生表示欢迎，强调总领馆始终秉承“以人为本、外交为民”理念，高度重视留学人员的人身安全、财产安全和合法权益，竭尽全力解决留学生急难愁盼问题。希望同学们不断增强安全意识，避免安全风险，提高防范能力，确保平安留学。他鼓励同学们认真学习中国共产党第二十次全国代表大会通过的报告，从中汲取智慧和力量，与祖国一道成长，不负韶华。向提供“爱心包”的四川省成都市海外联谊会、成都中西医结合医院及支持本次活动的米理校方及各大学联表示感谢。

领保干部丁祖贤结合经典案例，重点分析讲解留学生失联失踪、电信诈骗、心理问题、财物安全等常见安全风险隐患及正确应对办法，宣讲领保工作范围，提醒留学生加强防范意识，保持身心健康，提高各方面本领。华人律师郑帆结合近年来涉中国留学生关于居留、代购、租房等案例，有针对性地讲解了意大利相关法律法规，并在提问环节解答同学们相关问题。活动结束后，总领馆向留学生发放“爱心包”及“领保小贴士”。

留学生们纷纷表示，活动贴近生活，实用易懂，有助于提高大家的自我保护意识和能力，加强对“领事保护”概念及意大利相关法律法规的了解，让人切身感受到祖国的关怀与温暖。

(责编：苏缨翔、杨牧)