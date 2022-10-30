新华社莫斯科10月29日电（记者赵冰）俄罗斯29日指责乌克兰袭击参与保障海上粮食走廊安全的俄船只，并宣布暂停参与执行黑海港口农产品外运协议。乌克兰方面回应，俄试图利用“虚假借口”封锁黑海粮食走廊。联合国方面表示正与俄方联系。

俄国防部29日发表声明说，乌克兰当天使用无人机在黑海港口塞瓦斯托波尔对俄黑海舰队船只和民用船只实施“恐怖袭击”，俄方掌握的信息显示袭击在英国海军人员指导下进行。声明还称英军参与策划实施针对“北溪”天然气管道的破坏活动。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃同日对塔斯社表示，俄方将提请联合国安理会及国际社会关注有关方面在黑海和波罗的海对俄实施的一系列“恐怖袭击”，包括英方参与的相关活动。俄外交部随后发表声明说，俄从即日起无限期暂停落实黑海港口农产品外运协议。

乌克兰外长库列巴同日在社交媒体发文称，俄罗斯方面正试图利用“虚假借口”封锁黑海粮食走廊。

联合国秘书长古特雷斯发言人迪雅里克说，俄罗斯宣布暂停参与执行黑海港口农产品外运协议后，联合国正与俄方联系。各方避免任何危及黑海港口农产品外运协议的行动至关重要。

今年7月，俄罗斯、乌克兰就恢复黑海港口农产品外运问题分别与联合国、土耳其签署协议。协议有效期为120天，将于11月19日到期。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾日前表示，鉴于涉及俄罗斯的协议内容未得到有效落实，俄方不排除拒绝协议延期。（参与记者：李东旭、李铭、尚绪谦）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)