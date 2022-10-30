新华社北京10月29日电（记者孙楠、程潇）“过去10年，中国在全球事务中发挥的作用越来越重要。”格鲁吉亚驻华大使阿尔赤·卡岚第亚近日表示，新起点上，相信中国将取得更加辉煌的发展成就，为世界和平发展作出更大贡献。

10月16日至22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京召开。卡岚第亚就此接受了新华社记者的专访。

“10年来，中国取得了多项历史性成就。在我看来，历史性地解决绝对贫困问题是近年的一项主要成就。”卡岚第亚表示，中国打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，为全球减贫事业作出了重大贡献。

在世界经济中的比重增长、货物和服务贸易总额从世界第二升至全球第一、统筹推进21个自贸试验区建设……卡岚第亚列举了10年间中国经济建设取得的多项成就。他说，过去10年，中国在全球事务中发挥的作用越来越重要。

谈及中共二十大的世界影响，卡岚第亚表示，中国共产党是世界上长期执政的最大政党，中国是世界第二大经济体，是世界经济的重要引擎，中共二十大对世界上许多国家都具有重要意义。

对于中国坚持深化改革开放，卡岚第亚表示，这一政策将为中国人民带来更多福祉，为促进世界发展发挥更大作用，相信在一以贯之的政策指引下，中国将取得更加辉煌的发展成就。

卡岚第亚对二十大报告中提到的“始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨”“致力于推动构建人类命运共同体”“推动共建‘一带一路’高质量发展”等内容给予高度评价。他说，中国始终坚定奉行独立自主的和平外交政策，同世界各国开展友好合作。

“和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。”卡岚第亚说，习近平总书记这个比喻形象地指出和平的弥足珍贵。中国是联合国安理会常任理事国中派出维和人员最多的国家，也是联合国维和行动第二大出资国。“我坚信，中国将为维护世界和平与稳定贡献更大力量。”

2015年，中国和格鲁吉亚签署了关于加强共建丝绸之路经济带合作的备忘录。“‘一带一路’建设是深化区域合作、促进互联互通的宏伟举措。”卡岚第亚表示，格鲁吉亚地理位置优越，是“一带一路”沿线国家，具有十分有竞争力的市场环境，格鲁吉亚将抓住共建“一带一路”的重要机遇，在区域贸易、交通物流等方面实现更大发展。

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