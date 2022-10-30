新华社首尔10月30日电（记者陆睿 孙一然）韩国消防部门30日说，首尔市龙山区梨泰院洞一带29日晚间发生踩踏事故，已造成至少146人死亡、150人受伤。

据目击者描述，29日晚约有10万人在梨泰院洞一带参加万圣节派对。踩踏事件发生在某酒店旁狭窄下行的胡同内，现场人山人海、摩肩接踵。前方有人跌倒后，后方人流跟进，导致严重踩踏。

据韩联社报道，29日22时20分许起，消防部门接连收到因呼吸困难等情况寻求救助的报告。消防部门随后启动应急三级响应，调遣140余辆急救车前往事发现场救援。

事发后，韩国总统尹锡悦发布紧急指示，要求所有相关部门全力以赴迅速救治伤者。他还要求保健福祉部迅速启动应急医疗机制，尽快派遣应急医疗队，并确保事发地点附近医院备好应急病床。

30日凌晨，韩国消防部门在新闻发布会上表示，伤亡人员中20多岁的年轻人居多。目前，救援人员正在事故现场周边进行二次搜救，死亡人数有可能继续增加。

中国驻韩国大使馆对新华社记者说，暂未收到中国公民在事故中伤亡的通报。

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