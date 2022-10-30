本报记者 杨 一

近日，冈比亚首都班珠尔市市政厅迎来了一批年轻客人——20余位来自冈比亚的在校大学生和青年创业者，在这里体验操作一批新款智能会议机。“通过如此简单操作就能实现远程教学真的不错”“居家办公原来也能有身临其境的体验”……市政厅里不时传出青年们的赞叹声。

这批智能会议机由中非发展基金与海信集团共同投资的海信南非工业园捐赠，是落实中非合作论坛第八届部长级会议宣布的“九项工程”的具体举措，旨在帮助冈比亚青年高效便捷参加教育培训，提升专业技能。

“这批设备很珍贵，是冈中友好的体现。”班珠尔市市长洛荷·马利克·罗维现场主持了捐赠仪式，他表示，非中合作对非洲的发展十分重要，中国向冈比亚提供了基础设施、农业发展、医疗卫生等多领域务实帮助，对冈经济社会发展发挥了积极推动作用。

这批智能会议机由海信南非工业园生产，并由海信在冈比亚的专门团队提供调试、教学和其他服务，相关环节实现高度本地化。就职于海信冈比亚团队的当地青年莱恩·斯图华特对现在的工作非常满意，他向记者表示，不论供职于南非的工业园，还是冈比亚当地的分支机构，都能接受中企提供的全方位培训，“更重要的是，中企的科研和管理水平居世界前列，给非洲青年提供了开阔视野的平台，为我们带来了用先进技术创造美好生活的机会。”

能力建设工程是中非共同实施“九项工程”中的一项。中非发展基金董事长宋磊表示：“聚焦冈比亚青年就业技能培养，使之学有所用，全面提高青年群体核心竞争力，是我们开展对非合作的重要考量。”据介绍，截至今年9月，中非发展基金已累计对37个非洲国家投资超过64亿美元，带动中企对非投资310亿美元，并为非洲工业化发展提供规划、咨询、培训等融智服务，提升当地自主发展水平。

统计显示，2017年至2021年，中方累计邀请近1000名冈比亚学员来华培训、学习，提升专业知识和技能水平。2019年，冈比亚大学孔子学院正式揭牌，在冈比亚掀起了“中文热”，促进了冈比亚民众对中国文化、科技、教育等领域的了解，加深了两国人民的友谊。“中国在基建、农业、科技等领域的快速发展令人印象深刻。”冈比亚大学校长罗宾逊表示，教育对冈比亚扩大人才储备、实现可持续发展意义重大，“感谢中方为冈比亚大学建设与科教提供的帮助”。

“在中国等国家的支持下，联合国青年能力培养工作不断取得进展。希望通过南南合作，促进更多发展中国家在青年就业、创业等方面取得新成就。”联合国南南合作办公室副主任王晓军说。

《 人民日报 》（ 2022年10月30日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)