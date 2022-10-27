5月6日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南非主流媒体独立传媒网站发表评论文章，积极评价习近平主席提出的全球安全倡议。全文摘译如下：

这个世界在21世纪的第3个十年徘徊在核战末日的边缘，不禁让我们想起爱因斯坦的警告性预言，“我不知道第三次世界大战将使用什么武器，但第四次世界大战肯定只剩下棍棒和石头。”从俄乌战争的事实和证据来看，那些通过输送大量军备来煽动这场战争的国家和地区集团已经无视爱因斯坦的警告。俄乌战争造成的毁灭性破坏是显而易见的，根据路透社统计，截至4月30日，这场战争已造成46000多人死亡，1300万乌克兰人流离失所，财产损失达5650亿美元。煽动这场战争的国家和地区集团没有从伊拉克、阿富汗和利比亚吸取教训，这些地方的人民仍在艰难地重建生活。

在这个混乱不安的全球漩涡中，是什么让中国明确坚持不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择发展道路和社会制度？在最近举办的博鳌亚洲论坛年会上，习近平主席阐述了中国在国际事务中实施全球安全倡议（GSI）的政策和实践。作为全球安全倡议的主要发起者和实施者，中方倡导“坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全”。中国正以实际行动践行这一倡议。迄今为止，中国已成为联合国第二大维和部队派遣国，对联合国和平与发展基金的初始投资为1亿美元，使10个国家和地区受益。这与美国政府向乌克兰提供40亿美元军事援助、向美国国会要求330亿美元用于更多军事援助计划形成鲜明对比。

拜登总统在竞选中被描述为一位进步和变革型的领导人，现在却在继续其前任在伊朗、古巴和也门等国的好战做法。拜登的制裁对有关国家人民的生活造成了毁灭性的打击，因为制裁影响的不是领导人，而是普通人。相比之下，中国在寻求确保世界和平与安全方面的作用值得称道。中国的维和人员主要部署在非洲，现在累计有30000人参加了17个特派团。大多数非洲国家都愿意接受中方的全球安全倡议，原因之一是中国在助力全球对抗疫情、恢复经济中的慷慨表现。中国向120个国家和国际组织提供了超过21亿剂疫苗，并承诺继续向非洲和东盟国家援助6亿剂和1.5亿剂疫苗，以弥合全球免疫鸿沟。这是中国以具体行动践行承诺的一个典型事例。

从本质上讲，全球安全倡议以如下规范性原则为前提：首先，和平是人类和社会发展的先决条件，在疫情新常态中更是如此。和平与发展同保障民生、促进共同进步紧密相连。其次，合作与团结有利于维护全球产业链和供应链稳定。我们应摒弃单边主义和冷战2.0心态，反对将各国区分为支持战争（主要是西方国家）和赞成对话（主要是非西方国家）的不同集团。第三，由中国主导全球安全倡议是一个明智选择。经验告诉我们，每个国家都必须承认其他国家的主权和领土完整，尊重和维护《联合国宪章》，秉持相互尊重、平等互利、和平共处等原则才能带来和平与安全。?

回顾第一次世界大战和第二次世界大战后人类付出的惨重代价，前者导致了2000万人死亡，后者造成7000万人死亡；核战争带来的破坏将造成人类的彻底灭绝。为什么美国和欧盟还要执意挑起俄乌战争，妄图“削弱”俄罗斯，间接孤立中国呢？这也是为什么南非在这场战争中选择了“不结盟”政策，并与巴西和印度这两位金砖国家成员一道，强调多边主义而非单边主义，选择合作而非对抗，选择双赢结果而非零和博弈。南非和中国积极支持全球安全倡议的这一立场，在某种程度上呼应了代表全球120个成员国的不结盟运动，他们反对冷战、帝国主义和殖民主义。拜登领导的美国和欧盟正在重拾其破坏稳定、好战、制裁及主观谴责的传统，严重威胁着人类生存。

“让我们伟大的力量不是人数，而是团结。”希望华盛顿、伦敦和布鲁塞尔的领导人能够听从这一真理，避免成为恶霸，徒劳地与不可避免的多极化潮流作斗争。在多极化世界中的每一个国家和地区，都将因其对人类集体文明的贡献而得到认可。

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