人民网乌兰巴托10月21日电 （记者霍文）10月20日，由中国国务院侨务办公室主办，四川省侨务办公室、成都市侨务办公室、成都市新都区委区政府承办，旅蒙华侨蒙中友谊学校、成都市新都一中具体执行的2022年线上中华文化大乐园——亚洲园（第十五期）开园仪式在成都和蒙古国乌兰巴托同步举行。来自中蒙两国300余名师生线上线下参加。

四川省侨务办公室主任文甦在仪式上宣布开园。他表示，近年来，四川创办了系列华文教育品牌活动。下一步，将在持续办好系列活动、擦亮重要品牌的同时，与海外华校建立“手拉手”结对帮扶、做好选派教师赴海外任教等工作，助力海外华文教育事业发展。

中国驻蒙古国大使馆公使衔参赞张阳在视频致辞表示，中国和蒙古国是全面战略伙伴，两国政治、经济、文化各领域交流合作蓬勃开展，民间感情不断加深。相信同学们经过11天学习交流，必将对中华文化、四川巴蜀文化会有更深的了解和认知。

四川省成都市新都区区长魏柯在致辞中表示，作为本次活动的承办地，新都历史悠久、文脉绵长，有着厚重的文化积淀，成功举办过一次线上中华文化大乐园活动，积极推动中华文化传播，促进中外文明交流。他表示，将以此次活动为契机，构建友谊，拓展交流，在展现民族风貌、讲好中国故事、弘扬中华文化方面做出新的贡献。

旅蒙古国华侨协会会长白双站在致辞中表示，中华文化大乐园活动在旅蒙华侨蒙中友谊学校举办过五次，给侨校师生们留下了珍贵而美好的回忆，学生们不仅感受到具有五千年悠久历史的中华传统文化魅力，也学到了很多知识和才艺。相信侨校今后会培养出更多优秀的汉语人才和友好使者，为中蒙两国的经济发展和文化交流贡献出一份力量。

旅蒙华侨蒙中友谊学校校长张凤英感谢活动各方的精心筹划和严密组织，她说，“我相信，在接下来的时间里，老师和学生们必会度过一段充实而又美好的中华文化大乐园时光。”

开园仪式上，来自新都一中的师生们还分别表演了《武术串烧》《二泉映月》《变脸》《少年杨升庵》等4个具有浓郁中华文化特色和四川巴蜀文化精粹的节目，现场气氛活跃热烈。

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