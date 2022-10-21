新华社联合国10月20日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵20日表示，美国执迷于点名攻击他国却对自己糟糕的人权状况熟视无睹，只把眼睛盯着发展中国家却对自己盟友的人权劣迹选择性失明，这是何等的虚伪和双重标准。

戴兵当天在第77届联合国大会第三委员会人权议题一般性辩论中对美国代表的发言行使答辩权。他指出，如果美国真的关心种族灭绝问题，就该正视屠杀印第安人的种族灭绝罪行，采取行动调查问责；如果美国真的关心少数群体问题，就该正视国内系统性种族主义问题，打击针对少数族裔的仇恨犯罪；如果美方真的关心反人类罪问题，就该反思美军在伊拉克、阿富汗、叙利亚等国犯下的反人类罪和战争罪，向死于美军枪口下的无辜平民作出交代。

戴兵表示，在19日的国别发言中，中方已详细介绍了中国人权事业发展取得的历史性成就，以及中国对国际人权事业进步作出的积极贡献，阐述了中方在涉疆、涉藏、涉港问题上的立场。遗憾的是，美国等少数国家充耳不闻，继续对中方无端指责和恶意抹黑，我们对此坚决反对、严正拒绝。

他说，事实一再表明，美国等少数西方国家真正关心的不是中国人权，而是打着人权旗号干涉中国内政，企图搞乱中国，维护自身霸权。他们拒绝事实真相、一再制造谎言、大搞胁迫外交。10月6日，联合国人权理事会明确拒绝美国等西方国家的涉疆决定草案，明确拒绝认可所谓涉疆“评估”。他们在日内瓦的企图失败了，但并不甘心，又在联大三委炒作涉疆问题，推动搞反华共同发言，还图谋举办一场涉疆边会。这不过是少数西方国家又一场拙劣的反华表演，广大会员国不会上当受骗。

戴兵指出，促进和保护人权需要对话合作，而不是对抗分裂。广大发展中国家寻求的是平等与相互尊重，而不是“人权教师爷”。希望美国等少数西方国家迷途知返，回到对话与合作的正确轨道上来，为促进和保护人权做点实事、办点好事。

(责编：崔越、刘慧)