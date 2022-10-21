人民网马尼拉10月21日电 （记者赵益普）2022年10月19日至20日，第48届菲律宾商业论坛和博览会在首都马尼拉举行。本次会议是菲律宾自2020年初以来，举办的最大规模线下会议。两天的会议期间，有超过1500名参会者，包括菲政府官员、商界人士和外国驻菲使团成员。

菲律宾总统马科斯在20日的会议中表示，菲律宾政府承诺推动菲律宾营商环境的改善，以吸引更多投资者。“我们将进一步简化申请流程，促进基础设施尤其是数字基础设施的建设，从而提高营商便利性。”马科斯说，菲律宾有1.07亿人口，发展潜力巨大，菲政府鼓励一切在菲直接投资。

中国驻菲律宾大使黄溪连应邀参会并发表主旨演讲。他表示，中国将继续坚持经济全球化方向，继续以自身的新发展为世界提供新机遇。中菲发展理念相近、发展利益契合、发展优势互补，中国已连续6年成为菲最大贸易伙伴，并成为菲主要外资来源国。未来，中方将继续深化中菲经济和务实合作，推动两国在大农业、大基建、大能源、大人文等重点领域合作，更好造福中菲两国人民。

中国驻菲律宾大使黄溪连在会议上发表主旨演讲。人民网记者 赵益普摄

菲律宾商业论坛和博览会由菲律宾工商总会主办，是菲规模最大的商业峰会之一。旨在为商业领袖、学术专家和中小微企业等搭建平台，以共同创建菲律宾可持续和富有弹性的商业环境。

(责编：艾雯、杨牧)