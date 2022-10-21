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日本新冠感染人数时隔两月再现增长趋势

2022年10月21日13:34 | 来源：新华网
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　　新华社东京10月21日电（记者钱铮）日本厚生劳动省20日公布的统计数据显示，在截至19日的一周内，日本新增新冠确诊病例约为24.8万例，是此前一周的1.35倍，时隔两个月再次呈现增长趋势。

　　在厚生劳动省当天召开的一个专家会议上，日本国立感染症研究所所长胁田隆字说，日本许多地区的新冠病毒感染人数增加，考虑到国际相关情况，发生第八波疫情的可能性非常高。

　　专家认为，新冠病例数时隔两月转为增长的主要原因是此前人们通过感染和接种疫苗获得的免疫力逐渐减弱，以及人们在放松管控后的活动更加活跃等。专家预测，在大城市，短期来看，病例数增加的趋势将持续，新冠和流感同时流行的风险也令人担忧。

　　日本政府新冠疫情专家组组长尾身茂近日表示，日本的新一波新冠疫情可能比第七波疫情更严重。日本感染症学会前理事长馆田一博估计，届时日本每天出现发热症状的患者将超过50万人。

　　厚生劳动省20日决定，针对奥密克戎变异株的新冠疫苗加强针与前一针的接种间隔时间从5个月缩短至3个月。

(责编：贾文婷、燕勐)

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