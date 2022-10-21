多位国际人士表示，中国共产党二十大为中国未来发展擘画了蓝图，会议提出的“中国式现代化”符合中国国情，期待中国取得更大发展。

委内瑞拉中央大学政治科学系教师 约翰·毕恩思：中国共产党第二十次全国代表大会传递出非常重要的信息，习近平总书记提到的中国共产党对中国的指导方针和发展路线是非常清楚的，中国正在大力建设新时代中国特色社会主义，在世界范围内推动构建人类命运共同体。

韩国东亚研究所所长 韩中全球协会会长 禹守根：习近平总书记的报告中还提出了中国式现代化的概念，各个国家都有各自的国情，西方国家一直在找各种借口来否定中国，但中国在习近平总书记和中国共产党的领导下不断发展，可以不断感受到中国人民有充分的自信推进中国式现代化建设。

尼泊尔文化 旅游与民航部部长 施雷斯塔：二十大报告中提出了中国式现代化的发展理念，这十分重要，也切合实际。中国在技术，科学等各领域的发展都硕果累累，而且这些成果都很值得借鉴。中国还将继续迈向更强大的未来，我们也期待中国未来的发展。

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