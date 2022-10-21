本报记者 龚 鸣 姜 波 刘玲玲 彭 敏

10月20日，在党的二十大新闻中心第四场记者招待会分会场，外国记者进行现场报道。

本报记者 雷 声摄

中共二十大报告提出，全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。今年上半年，中国农业农村经济保持良好发展势头。脱贫地区特色产业稳步发展，产业带动就业增收能力增强。乡村富民产业稳定发展，农村就业增收渠道不断拓宽。外媒持续关注中国全面推进乡村振兴，报道中国农村地区通过发展乡村旅游、特色产业、农村电商等取得的脱贫致富成就。

西班牙埃菲社刊发报道，讲述在湖南湘西十八洞村，人们生活发生翻天覆地变化。文章称，在中国，包括特色民俗文化活动在内的乡村旅游业日益成为产业扶贫的重要方式，十八洞村通过乡村旅游享誉全国。借助电商平台，农村特色产品销售到各地。销售方式的改变省去中间商环节，增加了村民的利润。在湖南张家界市合群村，当地白族村民轮流在网上进行直播，为村里的大米开拓新的销售渠道。村民表示，该村大米年销售额从10年前的几乎为零增长到如今的113万元人民币。文章说，过去村里的年轻人往往会选择进城工作，如今乡村振兴取得进展，越来越多年轻人回归农村，帮助家乡发展。

新加坡《海峡时报》网站也以湖南十八洞村为例刊文报道中国全面推进乡村振兴。文章说，乡村振兴旨在推动中国农业领域的现代化发展，缩小城乡贫富差距，是中国走向共同富裕发展阶段的重要内容。文章介绍，十八洞村成为中国乡村振兴的成功范例，去年村民人均收入超过2万元人民币，远远高于2013年1668元的水平。一些村民还参与村里猕猴桃种植基地的分红，并且搞起了农家乐，获得了更多收入。

阿根廷《号角报》报道，中国扎实推进乡村振兴，目的在于系统性改善农村民众生活。中国实现了农村互联网基础设施建设全面覆盖，大规模发展与农业生产相关的产业，通过电子商务向全国乃至海外推销产品。中国政府还采取激励措施，吸引更多优质医疗资源进入农村地区。文章认为，乡村振兴是中国城乡一体化发展的重要内容。加强农产品品牌建设，有助于提高农产品附加值。

法国《创业》杂志网站报道了福建安溪通过种植铁观音实现脱贫增收的故事。文章称，茶叶相关产业创收使安溪摆脱了贫困，约80%的当地人从事茶叶相关行业，约56%的农民收入来自该行业。如今，安溪已经跻身中国全国百强县。报道说，近年来安溪探索以茶叶旅游带动乡村振兴，目前安溪已建成22家茶庄园，茶叶旅游这一新业态提高了茶叶产品的附加值，促进了当地经济发展，吸引了更多年轻人来到乡村。

新加坡《联合早报》网站刊发文章，介绍中国“三农”短视频流行、农民收入增加的现象。文章介绍，活跃在中国短视频平台的农村博主越来越多，这类自媒体持续火爆的背后是相关政策支持。中国正积极全面推进乡村振兴，以“互联网+”推动农业信息化，助推农村经济发展。中国“十四五”规划提出，要加快推进数字乡村建设，构建面向农业农村的综合信息服务体系，建立涉农信息普惠服务机制，推动乡村管理服务数字化。中国多个短视频平台推出扶持“三农”短视频创作者的计划。在国家政策利好以及平台鼓励扶持下，预计未来农村短视频创作者将越来越多。

古巴拉美通讯社发表文章说，中国宣布消除绝对贫困，提前10年实现了联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国仍在继续解决农村居民面临的问题，出台政策全面推进乡村振兴，避免出现返贫现象。中国设立了防止返贫动态监测和帮扶机制，以保障脱贫人口的稳定收入和基本需求，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（本报北京、马德里、巴黎、墨西哥城10月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 03 版）

(责编：贾文婷、燕勐)