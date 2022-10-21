《日本经济新闻》10月18日刊发的一篇报道批评所谓“与中国脱钩”论调。文章分析，若把中国排除在外，全球所有商品的成本都会大幅上涨，日本每年会损失53万亿日元。日媒这篇报道说了大实话，再次给那些鼓吹“脱钩断链”的人好好上了一课。

近段时间以来，国际社会反对“脱钩断链”的声音一浪高过一浪。新加坡总理李显龙10月18日在访问澳大利亚期间表示，“脱钩”的进一步后果包括“可能导致经济合作减少、相互依赖减少、信任减少，最终可能导致世界不稳定”。德国前国防部长沙尔平近日撰文指出，德国经济与中国市场“脱钩”的想法并不现实。美国《外交政策》杂志网站近日刊文说，诸多经济学家表示，“硬脱钩”对中美两国而言是非理性的双输局面。可以说，从政界到商界再到学界、从亚洲到美洲再到欧洲，反对“脱钩断链”的声量正在不断壮大。

“脱钩断链”论调不过是西方某些政客哗众取宠式自嗨，难敌中国经济的巨大吸引力。韩国三星电子全球社长黄得圭日前接受中国媒体采访时说，中国拥有完整的供应链体系、强大的物流体系、巨大的市场、鼓励创新的优惠政策，以及其他应对全球不确定性因素的条件，这正是吸引三星等外企的原因。黄得圭这番话颇有代表性，中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴、货物贸易总额居世界第一、吸引外资和对外投资居世界前列，这些实实在在的数据是中国市场吸引力最好的说明，是市场规律和企业选择共同作用的结果，不是西方某些政客喊两句政治口号就能轻易撼动的。

“脱钩断链”论调极其不负责任，扰乱世界经济链条注定不得人心。以芯片制造为例，先进芯片生产包括1000多个工序，需要70次跨境合作才能完成，美国政府近日限制芯片出口的损招危害芯片产业全球供应链安全，招致骂声一片。世界早已经形成你中有我、我中有你的国际产业分工格局，出于政治目的人为设限破坏产业链、供应链稳定，损人不利己，只会使本已脆弱的世界经济雪上加霜。“脱钩断链”将给世界经济带来的灾难，已经引发国际社会越来越强烈的担忧。德国汽车行业专家杜登赫费尔警告说，世界将四分五裂，而且“没有回头路可走”。

“脱钩断链”论调暴露了你输我赢的零和博弈思维，与中国推动建设开放型世界经济的心胸高下立见。连日来，多国领导人和国际组织负责人祝贺中共二十大胜利召开，表达了对发展对华关系的高度重视。绝大多数国家不会盲目跟风“脱钩断链”，中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，惠及的是各国人民。叙利亚驻华大使哈桑内接受海外网采访时的一番话十分恳切：“中国不想从其他国家掠夺，只是希望合作，因此中国受欢迎。”

世界绝不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，开放合作仍是历史潮流，互利共赢仍是人心所向。中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变。未来，中国开放的大门只会越开越大，中国发展将为地区和世界提供更多机遇，注入强劲动力。（海外网评论员）

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