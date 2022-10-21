参考消息网10月20日报道墨西哥电视六台网站10月18日报道，墨西哥专家分析称，中共二十大将表明世界大国中国将带给全世界何种期待。

墨西哥中国问题专家爱德华多·齐利-阿潘戈教授日前在接受本台记者专访时表示，在他看来，中国共产党第二十次全国代表大会强化了中国的政治制度：一方面，此次大会将推动政策更新；另一方面，大会将确保中共执政的连续性，以继续贯彻落实原有的各项政策规划。

他认为，中国共产党的决策模式决定了中国将以何种方式对世界产生深远影响。

齐利-阿潘戈还表示，在国内政策方面，中共将继续保持深化改革开放的步伐，进一步强调促进消费。这意味着，中国将在“全面小康”的基础上继续前行。而在对外政策领域，中国将继续强调“一带一路”倡议的重要地位，并制定为中国的发展创造和平国际环境的政策方针。

他认为，中共二十大势必在国际层面产生重大影响。换句话说，全世界都对中国这个世界大国充满期待，而此次大会将表明我们可以对中国抱有何种期待。出于这个原因，中共二十大将起到至关重要的作用。中国如今依然在国际上发挥着具有决定意义的关键作用。

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