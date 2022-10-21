人民网记者 徐祥丽 盛楚宜

“中国这样一个大国开展大国外交，同西方大国相比有什么不同？形成了什么样的独特风范？”

10月20日，在二十大新闻中心举办的第四场记者招待会上，第一位提问的叙利亚阿拉伯通讯社记者十分关注中国外交的“特色”。

“习近平外交思想引领我们开辟了一条中国特色大国外交新路，党的领导是中国外交的根基灵魂，人民至上是中国外交的力量源泉，独立自主是中国外交的优良传统，胸怀天下是中国外交的初心所系，公平正义是中国外交的执着坚守，敢于斗争是中国外交的精神品格。”外交部党委委员、副部长马朝旭如此作答。

现场公布的一组组数据，展现了新时代十年中国外交取得的举世瞩目的成就：中国共产党同世界上600多个政党和政治组织保持着不同形式的联系；我国建交国总数从172个增加到181个，同世界各国和地区组织建立伙伴关系的数量从41对增加到113对；同26个国家和地区签署了19个自贸协定，推动《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施；共建“一带一路”吸引149个国家和32个国际组织积极参与。

新时代十年，中国外交之所以能取得如此的成就，“根本在于习近平总书记掌舵领航，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想科学指引。”马朝旭说。

中央对外联络部副部长沈蓓莉介绍说，党的十八大以来，习近平总书记就党的对外工作作出一系列重要论述，这些重要论述是习近平外交思想的重要组成部分，深刻回答了新时代党的对外工作一系列方向性、根本性、战略性问题，把我们党关于对外工作的规律性认识提升到新的高度，为做好新时代党的对外工作指明了前进方向、注入了强劲动力。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。

习近平总书记以大国大党领袖的全球视野和使命担当，站立人类发展进步的时代潮头，提出一系列富有中国特色、符合国际期待、顺应历史大势的新理念新主张新倡议，为中国同各国发展伙伴关系描绘宏伟蓝图，为拓展外交布局提供战略引领。

构建人类命运共同体，多次写入联合国、上海合作组织等多边机制重要文件。

习近平总书记不仅高瞻远瞩、运筹帷幄，而且率先垂范、亲力亲为。马朝旭介绍说，十年来，习近平总书记42次出访，足迹遍及五大洲69个国家，在国内接待了100多位国家元首和政府首脑，实现对重要地区、国家和国际组织全覆盖，为中国构筑起更加全面、更为坚实的全球伙伴关系网络，赢得了全世界的尊重、合作与友谊。北京冬奥会期间，习近平总书记同各国领导人举行20多场双边活动，国际政要纷纷表示同习近平总书记的交流互动是此行的最大成果和收获。

中国外交是人民的外交。马朝旭在回答记者提问时，引述了电影《万里归途》中反复响起的那句话，“祖国不会放弃任何一位同胞，我们一定带大家回家”，这正是外交为民的真实写照。

“海外同胞的‘万里归途’，就是中国外交的万里征途。”马朝旭说，十年来中国共组织实施近20次紧急撤离我国海外公民的行动，处理各类领事保护案件50多万起，涉及中国公民数百万人。

当疫情袭来时，中国通过“春苗行动”协助460多万海外中国公民接种疫苗；过去十年，外交部全球领事保护与服务应急热线12308接听各类来电咨询270多万通；截至目前，中国已经同150个国家缔结各类互免签证协定或者安排……始终把人民放在最高位置，植根人民、胸怀人民、造福人民，这是大国外交的责任担当。

过去十年，是习近平外交思想引领中国外交开拓前行的十年，是中国与世界关系实现历史性跨越、为国际社会作出历史性贡献的十年。

新征程上，中国特色大国外交必将不断开创新局面，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。

(责编：贾文婷、燕勐)