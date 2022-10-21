(中共二十大·观察)与世界“握手”，中共二十大报告展现确定性

中新社北京10月20日电 题：与世界“握手”，中共二十大报告展现确定性

中新社记者 张蔚然 李晓喻

百年变局不断演进之际，中共二十大报告向世界提供了一份准确理解“中国怎么看、怎么干”的文本。中国共产党不仅是本国发展道路和实践路径的塑造者，也是世界目光的呼应者，世界关切的回答者。

“站在历史的十字路口，中共二十大报告可被视为与世界的一次‘握手’，传递出丰富的讯息，有着世界性的影响和意义。”中共中央党校(国家行政学院)教授竹立家在接受中新社记者采访时说。

二十大报告在制定中国发展目标和路径时，充分兼顾对外界关切的回应，在文本上作出务实到位的阐释，向世界提供了多维度“确定性”预期。“一以贯之的政策连续性”，成为这几天不少国际学者和外媒引述和评价二十大报告的用词。

——二十大报告增加中国发展之“势”的确定性。

世界饱受疫情、地缘冲突、通胀等因素冲击，单边主义保护主义加剧，经济下行风险积聚，外界高度关注中国发展走向尤其是经济政策，不少人有今后五年是否还会把回到高速增长作为目标的疑问。

对此，报告明确，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，发展是党执政兴国的第一要务，要推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

至于“双循环”会否导致中国对外开放程度收窄，报告指出，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。

“二十大报告很好体现了和十八大报告、十九大报告的连续性，是对此前海外一些针对中国经济前景担心和质疑的最有力回应，廓清了思想上的一些迷雾和混乱，有助于稳定和增强国际对华信心和预期。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

——二十大报告增加中国稳定之“钥”的确定性。

经历过去10年的涉滩之险、爬坡之艰、闯关之难，中共推进党和国家事业实现一系列突破性进展。未来中国走得稳的确定性，集中体现在百年大党对自身执政能力的清晰认知和规划。

二十大报告提出，中国共产党“必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定”，“党的自我革命永远在路上”。

报告从完善党的自我革命制度规范体系、以严的基调强化正风肃纪、增强党组织政治功能和组织功能、坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战等多个方面，论述了未来如何让党始终成为中国事业发展“坚强领导核心”的命题。

“全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，关键在党。党的自我建设规划得越清晰，带领中国沿着发展蓝图继续前进的确定性就越足。”竹立家说。

——二十大报告增加中国道路之“和”的确定性。

中国经过持续探索走出了一条不同于西方的发展道路，二十大报告将其凝练表述为“中国式现代化”。这条路既佐证了现代化之路的百花齐放，又有浸润于数千年中华文明的朴素价值追求。

二十大报告提出，中国式现代化是走和平发展道路的现代化，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。

“中国道路没有好战的基因，是通过自我积累发展起来的，既没有搞霸权、掠夺和殖民，也没有对外转嫁矛盾和危机，靠的是和平互利的发展模式。二十大报告进一步点亮了中国道路‘和’的灵魂。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英指出。

从报告落笔细节看，无论是致力于扩大同各国利益的汇合点、共同培育全球发展新动能，还是呼吁国际社会一道努力落实全球发展倡议、全球安全倡议，中共展现了以中国之“和”促世界之“合”的意愿。

竹立家认为，中国共产党以世界性眼光书写二十大报告，释出了中国发展道路的确定性，也为全球的共同发展和人类的未来注入了稳定性。在中国迈上发展新征程之际，全球最大执政党与世界的“握手”，有利于中外相互了解和交融共赢。(完)

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