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李显龙警告对华“脱钩”后果，最终可能导致世界不稳定

2022年10月21日09:42 | 来源：人民网-环球时报
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【环球时报驻澳大利亚特约记者 达乔】正在澳大利亚访问的新加坡总理李显龙18日与澳总理阿尔巴内塞举行会谈。澳大利亚广播公司（ABC）18日报道称，双方签署一项绿色经济协议，并讨论了气候变化、经济合作以及地区安全局势等问题。在会谈后，李显龙警告美国与中国“脱钩”可能进一步破坏该地区的稳定。同时，他拒绝对澳中关系发表评论。

据新加坡《联合早报》18日报道，李显龙于上周日抵达澳大利亚，开始为期3天的访问行程。在与阿尔巴内塞会谈后，李显龙表示，美国总统拜登上周宣布的新的对华“全面出口管制措施”可能产生非常广泛的影响。他没有对此举进行直接批评，但警告，“脱钩”的进一步后果包括“可能导致经济合作减少、相互依赖减少、信任减少，最终可能导致世界不稳定”。在被问及阿尔巴内塞政府应该如何与中国打交道时，李显龙拒绝置评，“我们不会给自己打分，更不用说我们的朋友了”。同时，李显龙强调新加坡“对如何与尽可能多的国家保持友好关系，同时站出来保护自己免受海外不利发展的影响，有自己的看法”。

ABC评论称，虽然新加坡与美国保持着牢固的安全关系，但李显龙一再敦促华盛顿和北京达成政治和经济妥协，并警告竞争加剧可能会产生破坏性的经济后果，同时增加两国之间发生灾难性军事冲突的可能性。

(责编：贾文婷、燕勐)

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