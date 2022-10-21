中新网10月20日电 连日来，国际媒体关注中共二十大报告热度不减。就报告中提出的“促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体”等相关表述，国际舆论普遍认为，中国要在发展征程中与其他国家同行，中国的新发展不断为世界提供新机遇，为各国人民带来更多福祉。

维护世界和平宗旨不变

近日，“和平外交政策”“高水平对外开放”等中共二十大报告中的表述成为国际舆论场热词。俄罗斯自由媒体网站关注到，报告指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治。

南非独立在线新闻网站则关注到，中共二十大报告中指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。报告还呼吁世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进各国人民相知相亲，共同应对各种全球性挑战。

津巴布韦《先驱报》刊发对该国新闻部长兼政府发言人穆茨万古瓦的专访。穆茨万古瓦回顾了多年来中国在支持多边主义，维护全球和平和安全方面所作出的贡献。她指出，中国已成为全球致力于推动和平解决冲突的主要声音之一。

俄罗斯卫星通讯社在专家采访报道中指出，中国将坚持构建人类命运共同体，推进全球发展倡议和全球安全倡议落地落实，未来还将推进其他人类共同价值的全球性建设，包括公平、正义、民主、自由。中国未来的话语体系将不仅富有中国特色，且极具全球通约性。

“高水平对外开放”成热词

俄新社通过对专家的采访，对二十大报告中提到的高水平对外开放进行了阐述。专家分析称，报告中“开放”一词多次出现。实施更加积极的对外开放战略，必须坚定不移地奉行共赢的开放战略。中国的新发展，不断为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，为各国人民带来更多福祉。

报道称，二十大报告清晰描述了中国对外开放未来路线图。保持高水平对外开放，也是加快构建新发展格局、贯彻新发展理念的重要内容。

《巴基斯坦观察家报》指出，中国要在发展征程中与其他国家同行。中国提出的“一带一路”倡议就是为了实现共同繁荣的目标。越来越多的国家正在加入这一倡议，足以见得该倡议的成功。

报道还表示，“我们祝愿中国人民在未来的岁月里取得更多的成就，同时也希望我们的政治领导人学习中国模式，挖掘这个国家的真正潜力。”

(责编：贾文婷、燕勐)