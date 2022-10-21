人民网北京10月20日电 （记者邓洁、杨倩）16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作报告。此次会议受到国际社会广泛关注。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫曾参加过中共十八大、十九大的现场报道。今年虽未能参会，但这位中共党代会的“老”记者仍在哈萨克斯坦在线听取了报告。回顾十年来中国取得的各项成就，他认为，中国共产党的强大凝聚力和决心是中国成功的关键。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫浏览中共二十大相关新闻。受访者供图

“江山就是人民”蕴含中国智慧

科尔茹姆巴耶夫说：“我相信全世界都在关注中共二十大报告，我也不例外。中共二十大的重要性在于制定了中国发展的新目标、新任务，相信这些任务都会落实。”

报告中的很多表述给他留下了深刻印象。科尔茹姆巴耶夫说：“习近平在发言中强调，‘江山就是人民，人民就是江山’，这句话蕴含了中国智慧和中国力量。”

科尔茹姆巴耶夫还关注到报告中提到的中国立场——中国坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对冷战思维，反对干涉别国内政，反对搞双重标准。他说：“这一鲜明立场赢得了世界尊重，并再次表明中国是友邻、是可靠的伙伴。”

中国脱贫成就创造奇迹

科尔茹姆巴耶夫参加过中共十九大的报道，当时的场景仍历历在目。

他说：“中共十九大体现了中国前所未有的开放。五年后的今天，我们看到了中国为宏伟事业不懈努力所取得的切实成果。”

2021年2月25日，习近平宣布中国脱贫攻坚战取得全面胜利。科尔茹姆巴耶夫指出，中国是世界上唯一一个真正战胜贫困的国家，向世界展示了一个奇迹，为其他国家提供了成功经验。

他说，近年来，严峻的国际形势与新冠疫情交织，在此艰难背景下，中国让近一亿人摆脱贫困，实属不易。这是贯彻国家决策、系统性落实既定目标的结果。中国人民福祉的提升证明了中国经济和政策是健康有效的。

过去十年，科尔茹姆巴耶夫多次到访中国各地。回顾中国这些年的变化，他说：“我看到‘中国制造’向‘中国创新’转变的进程在加快。如果说以前中国以其生产力保障了对国际市场的供应，那么现在我们看到中国如何成功地引入创新技术并与世界分享创新成果。 例如，‘复兴号’动车通达中国各地、全海深载人潜水器‘奋斗者’号完成21次万米深潜任务，并在马里亚纳海沟投入科考应用……这样的例子不胜枚举。”

执政党强大的凝聚力是成功关键

科尔茹姆巴耶夫认为，中国共产党执政不仅能够保留自身传统，还能结合别国经验，加以全面分析，并科学运用于自身。

“新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的新成果，由中国共产党和中国人民的实践经验及集体智慧凝结而成，体现了当代中国精神的精髓。”科尔茹姆巴耶夫说。

在他看来，今天的中国共产党以强大的凝聚力和决心，团结全国人民不断前进，这正是中国成功的关键。

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