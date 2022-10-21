本报记者 李晓宏 杨 迅 车 斌

10月20日，党的二十大新闻中心举行第四场记者招待会。中央对外联络部副部长沈蓓莉，外交部党委委员、副部长马朝旭围绕“习近平外交思想指引中国特色大国外交开拓前行”这一主题介绍有关情况，并回答记者提问。

党的二十大报告关于外交工作作出一系列重要论述，指出中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。

为新时代中国外交提供了根本遵循和行动指南

党的十八大以来，习近平总书记牢牢把握中国和世界发展大势，提出一系列富有中国特色、体现时代精神、引领人类发展进步潮流的新理念新主张新倡议，创立了习近平外交思想，为新时代中国外交提供了根本遵循和行动指南。

习近平外交思想精辟回答了中国应该推动建设什么样的世界、构建什么样的国际关系，新形势下中国需要什么样的外交、怎样办外交等一系列重大理论和实践问题，为破解当今世界面临的重大问题、引领国际秩序和国际体系变革贡献了中国智慧、中国方案。

沈蓓莉表示，习近平总书记就党的对外工作作出一系列重要论述，深刻回答了新时代党的对外工作一系列方向性、根本性、战略性问题，把我们党关于对外工作的规律性认识提升到新的高度，为做好新时代党的对外工作指明了前进方向、注入了强劲动力。

“新时代十年，中国外交之所以能够在复杂严峻的国际形势中攻坚克难、砥砺前行，取得举世瞩目的成就，根本在于习近平总书记掌舵领航，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想科学指引。”马朝旭说。

中国特色大国外交取得全方位、开创性历史成就

新时代十年，以习近平同志为核心的党中央领导中国特色大国外交开拓进取，攻坚克难，取得全方位、开创性历史成就。

沈蓓莉表示，中国共产党推进和深化与社会主义国家执政党、周边国家和发展中国家政党、发达国家政党等的关系，搭建各类区域性、全球性政党对话平台，不断夯实完善全球政党伙伴关系，助力深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系。目前，中国共产党同世界上600多个政党和政治组织保持着不同形式的联系。中国共产党与各国政党广泛深入开展交流对话，分享治党治国经验，共同提升治理能力。许多外国政党一再表达同我们加强交流的意愿。

党的十八大以来，习近平总书记亲自推进气势恢宏的元首外交，为中国特色大国外交举旗定向，为变乱交织的世界指引方向。马朝旭表示，习近平总书记42次出访，在国内接待了100多位国家元首和政府首脑，为中国构筑起更加全面、更为坚实的全球伙伴关系网络，赢得了全世界的尊重、合作与友谊。新冠肺炎疫情发生后，习近平总书记积极开展“云外交”，为国际抗疫合作汇聚了强大的合力。习近平总书记亲自讲述中国故事，广交天下朋友，尽显领袖风范和人格魅力，提升了中国的国际地位、影响力和感召力，为推进和引领新时代中国特色大国外交发挥了一锤定音的决定性作用。

新时代十年，我国建交国总数从172个增加到181个，同世界各国和地区组织建立伙伴关系的数量从41对增加到113对，全方位、多层次、立体化的外交布局日益完善。

维护国家主权、安全、发展利益是我国对外工作的出发点和落脚点，也是中国外交的神圣使命。面对外部遏制打压和无理干涉，我们开展了针锋相对、坚定有力的斗争，捍卫了国家利益和民族尊严。“在新的征程上，中国外交将继续发扬斗争精神，提高斗争本领，始终挺立在维护国家利益和民族尊严的最前线。”马朝旭说。

中国与世界关系实现历史性跨越

中国外交政策的宗旨和目标非常明确，那就是维护世界和平，促进共同发展，推动构建人类命运共同体。中国特色大国外交赢得广泛国际赞誉，中国国际影响力、感召力、塑造力显著提升。

沈蓓莉表示，党的二十大不仅是我们党和国家政治生活中的一件大事、要事、喜事，也受到国际社会的高度关注、持续聚焦。各国政党政要和各界人士纷纷向我们发来贺电贺函，充分表达了他们对中共二十大胜利召开的热烈祝贺，对中国共产党带领中国人民奋进新征程的美好祝愿，也表达了对中国共产党为人类进步事业作出更大贡献的真诚期待。

“他们殷切期待中国共产党在新的历史起点上为世界作出更大贡献，认为中共二十大是‘中国共产党非凡而波澜壮阔的历史进程中又一重要的里程碑’，必将‘为中国未来发展繁荣和人民美好生活提供更加坚实的保障’。中国共产党和中国将‘继续为世界和平、进步与繁荣作出更大贡献’。”沈蓓莉说。

新时代十年，是中国与世界关系实现历史性跨越的十年，也是中国为国际社会作出历史性贡献的十年。中国以前所未有的广度、深度、力度参与全球治理，成为维护多边主义的中流砥柱。马朝旭表示，在习近平外交思想指引下，我们全面推进中国特色大国外交，推动构建人类命运共同体，坚定维护国际公平正义，倡导践行真正的多边主义，旗帜鲜明反对一切霸权主义和强权政治，毫不动摇反对任何单边主义、保护主义、霸凌行径。

马朝旭表示，中国坚持以实际行动推动构建人类命运共同体。在习近平总书记亲自引领推动下，构建人类命运共同体从国别到地区、从双边到多边，在各领域、各方向都取得了实质性进展。共建“一带一路”重大倡议已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。习近平总书记提出全球发展倡议和全球安全倡议，为维护世界和平，促进共同发展注入了新的动力。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 02 版）

(责编：贾文婷、杨牧)