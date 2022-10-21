观众在第四届中国国际进口博览会展区体验。

闫 鑫摄（人民图片）

在苏丹喀土穆恩图曼友谊医院，中国医疗队队员与当地医务人员为患者实施手术。

安 鹏摄（新华社发）

多国儿童合唱中文歌曲《让我们荡起双桨》。

新华社记者 高 静摄

肯尼亚学员正在测量零件。

张 勇摄

巴基斯坦留学生阿里·安沃在山东省农科院蔬菜研究所进行博士后研究进修。

新华社记者 郭绪雷摄

成功举办进博会，为世界提供“中国机遇”；企业走出去，为发展中国家和地区送去“中国方案”；医护人员踏出国门，给外国民众解除病痛；文艺作品落地海外，同外国读者分享精彩的中国故事；张开怀抱接纳外国学生，将“中国经验”倾囊相授……

拓展世界眼光，深刻洞察人类发展进步潮流，积极回应各国人民普遍关切，为解决人类面临的共同问题作出贡献，以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果，推动建设更加美好的世界——这就是胸怀天下的中国气度。

开放盛会客盈门

本报记者 李 婕

在距离第五届中国国际进口博览会开幕还有50天时，很多企业和机构就早早签约，锁定了第六届进博会的“入场券”。

欧莱雅集团是进博会的“老朋友”。作为连续五届进博会最大的日化行业参展商，欧莱雅跟许多企业一样，从“头回客”变成了“回头客”，又从“回头客”变成了“常驻客”。

“进博会的‘溢出’效应，像春风一般，温暖了中国和世界。”欧莱雅集团北亚及中国首席财务官庞必得说。

老朋友携手同行，新朋友慕名而至，进博会成为全球客商与中国市场一年一期的“约会”。

据统计，前四届进博会参展企业发布的新产品、新技术、新服务超过1500项，累计意向成交额达2700多亿美元；参展第五届进博会的世界500强和行业龙头企业回头率近90%。

“历届进博会都展现出专业与开放姿态，为全球企业进一步了解中国、扎根中国提供了绝佳窗口。”欧姆龙（中国）有限公司董事、总经理徐坚表示。

展品变商品，参展商变投资商。借由进博会的大舞台，中外客商见证了中国市场的机遇、开放的活力。伊朗陶瓷摆件、西班牙火腿、比利时巧克力、土耳其手工地毯……上海“进博集市”内，丰富的“进博同款”供消费者选购；新西兰牛奶72小时送上中国消费者的餐桌，外资研发中心、创新实验室接二连三选址落户，进博会上握住的手、牵上的线，催生了合作的硕果。不少展商感慨：“没有哪个有志于开拓全球市场的品牌会甘于错失中国市场的巨大机会。”

进博会越办越好，“朋友圈”越来越大。有这样一组数据：第五届进博会上，全球高端时尚三巨头、四大粮商、十大医疗器械企业、十大药品企业、十大整车企业将全部参展。今年首次设立的“展商变投资商”展示区内，更多展商将分享自己的中国故事。

迎五洲客，计天下利。相信半个月后，第五届进博会将带来更多惊喜！

白衣天使佳话传

本报记者 范昊天

上午9时，阿尔及利亚艾因迪夫拉省综合医院里，华中科技大学附属协和医院胃肠外科主治医生李疆与前一天值班的医生交接班后，到住院部查房。手术病人恢复情况，用药是否需要调整，伤口换药处理……科室30个住院病人，1个小时全部检查完，随后，李疆开始到门诊部接诊。

“白天不停地看病人，晚上更忙，一般21时过后急诊手术就开始多起来。”李疆在电话中告诉记者，最多的时候，他一晚上做了5台手术。虽然辛苦，但每当看到“老阿”们向中国医生竖起大拇指，就觉得这一切都值得。

李疆是中国第27批援阿尔及利亚医疗队艾因迪夫拉分队的一员，去年9月随医疗队来到北非。

艾因迪夫拉医疗分队队长、华中科技大学附属协和医院麻醉科副主任医师桂平介绍，当地医疗条件有限，援阿医疗队面对的不仅有缺医少药的困难，还有疫情之下如何做好自身防护、获取生活物资的压力。

在国家卫健委、湖北省卫健委等部门的支持下，援阿医疗队克服了许多困难。“我们是这批援阿医疗队中最大的一支分队，有来自湖北省内医院妇产科、骨科、眼科、中医针灸、烧伤整形等7个科室的骨干医生，专业比较齐全。”桂平说，每个月医疗分队要接诊大约1500名患者，完成手术近300台，很多急难险重的诊疗任务都是由中国医生来完成的。

今年9月，当地一名30多岁的男子出了车祸，被送到艾因迪夫拉省综合医院，情况紧急，随时都可能有生命危险。正在急诊室值班的李疆和桂平默契配合，迅速实施手术，让患者转危为安。

白衣天使佳话传。从1963年中国向阿尔及利亚派出以湖北医疗队员为主的第一支中国援外医疗队至今，59年来，湖北省已向阿尔及利亚派出3000余名队员。一批又一批的中国医生发扬“不畏艰苦，甘于奉献，救死扶伤，大爱无疆”的援外医疗队精神，为当地医疗事业的发展贡献了中国力量，展现了良好的职业素养、专业水平和责任心，也加强了两国医疗卫生事业的交流合作，不断加深中阿两国人民的传统友谊。

文学“出海”受欢迎

本报记者 张鹏禹

黑鹤9岁时得到了一本俄罗斯作家比安基的书《阿尔沙克的秘密》。那时的他没有想到，自己长大后会成为一名儿童文学作家，更没有想到小说《黑焰》会获得“比安基国际文学奖”。

《黑焰》讲述了一头藏獒的传奇经历，贯穿着人与动物感人至深的感情，呈现出作者对生命的敬畏和尊重。这部作品曾获第七届全国优秀儿童文学奖，因其通过文学的方式提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，被翻译成近10种语言，受到海外读者欢迎。

半个多月前，《黑焰》俄文版在线上举行首发式，黑鹤与俄罗斯“中国文学读者俱乐部”成员在网上见面交流。他身处呼伦贝尔大草原，穿着蒙古族传统服饰，向异国他乡的知音讲述自己的创作心得。“世界上不是只有人类，野生动物曾经是森林和草原真正的主人，我们都是大地的孩子。”屏幕前的50多位俄罗斯汉学家和热心读者不时点头，并接二连三抛出问题，气氛热烈。

俄罗斯儿童时光出版社是《黑焰》俄文版出版方，社长纳索诺娃说：“黑鹤的创作既贴近俄罗斯的文学传统，又展现出新奇的人文精神和自然世界。《黑焰》是我们出版的第一部中国文学作品，近期我们还计划翻译出版更多他的作品。”纳索诺娃认为，近十年来，中国儿童文学佳作迭出，获得了国际安徒生奖等大奖，吸引了世界出版界和读者的目光。

除了《黑焰》，黑鹤与画家九儿联手创作的图画书《鄂温克的驼鹿》也在国际上颇有影响，不仅获得美国民俗学会的伊索荣誉奖，还在中国当代文学作品海外馆藏量统计中以353家名列前茅，被道琼斯通讯社等报道。

关注中国当代作家作品外译的北京外国语大学教授何明星指出，综合出版方式、译介模式、媒体曝光、读者评价等因素可以发现，兼具世界性主题和中国文化特色的儿童文学作品翻译语种逐年扩大，覆盖国家、地区逐年增多。“以中国科幻文学、儿童文学为代表的中国当代文学，已经进入世界舞台中央，成为讲好中国故事的生力军。”

在非洲“授人以渔”

本报记者 刘发为

“我在曼德拉技术培训学校感受到了大家强烈的求知欲。”韩江每次走进实训室，都能用专业技能抓住所有学员的眼球，“知识成为连接我们彼此最有力的纽带”。

设立10个专业，分布47个郡县，建设134所学校，培训1500名教师，培养15万名学生……这是中国航空工业集团有限公司所属中航国际为肯尼亚解决青年技术技能型劳动力短缺问题提供的“中国方案”。韩江就是这个职教项目的工程师之一。

曼德拉技术培训学校位于肯尼亚与索马里接壤的边境地带，在134所学校中地理位置最为偏远。中航国际肯尼亚职教项目经理赵磊磊来到肯尼亚已经6年：“当我们装载着设备的车辆经过学校所在的村庄，当地人会追着簇拥到学校里，我从他们的眼睛中看到了对改变的渴望，也愈加体会到我们这份工作的重要意义。”

青年劳动力充足是非洲发展的潜在优势，但当地普遍存在技术型劳动力短缺的问题。究其原因，是职业教育体系严重滞后于工业化发展和市场需求。

“授人以鱼，更要授人以渔。”中航国际在这一理念的指导下，将职业教育作为践行“一带一路”倡议的重要依托，为肯尼亚“量身定制”职业教育解决方案。

穆萨马来自肯尼亚西部农村，家里世代务农，他一直梦想着摆脱贫困。高中毕业后，他听说县里有中国企业升级改造的山伯雷技术培训学校，便选择了机械制造专业，从最基础的编程学起，逐渐学会操作数控机床。“我永远记得第一次按照图纸把零件制造出来的那一刻。”穆萨马2018年毕业后，被当地一家企业聘为工程师，他说，“是中国设备实现了我的梦想，改变了我的命运。”

为促进教学与产业相结合，2014年至今，中航国际已举办7届“非洲职业技能大赛”，并给优胜学生提供前往中国留学的机会。

截至目前，中航国际在肯尼亚、乌干达、加蓬、加纳、科特迪瓦、赞比亚等国家开展职业教育项目的建设，共计升级改造177所大中专院校。一座座学校不仅镌刻着“中国技术”“中国标准”的印记，也为解决当地的发展问题贡献了中国智慧，展现着中国的气度与担当。

来中国留学逐梦

本报记者 赵晓霞

“设计出一款飞行汽车”，是孟加拉国留学生陶天的梦想。为此，她在北京理工大学计算机科学与技术专业学习期间，选修了不少相关课程。

今年10月，陶天在网络上看到“小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在迪拜完成海外公开首飞”的消息，非常激动。“我一直关注中国几家车企关于飞行汽车的研究进展，得知这个消息的那一刻，比实现自己的梦想还开心。”

更让陶天感慨的是，在中国读书的这几年，中国科技发展速度之快让她“感觉所有的梦想在中国都能照进现实”。今年7月，从北京理工大学本科毕业后，陶天选择继续留在北京，“我准备继续攻读研究生，因为在这里，我可以一点一点地接近自己的梦想”。

和陶天一样，中国传媒大学埃及留学生刘正曦也希望能在中国实现自己的梦想。“我想做一档节目或打造一个交流平台，用阿拉伯语向埃及人讲中国故事，用中文回答中国受众关于埃及的问题，为拉近中埃两国人民距离、增进两国交流贡献自己的力量。”

能说一口流利中文的刘正曦对交流平台有具体的设想：“中国不仅发展速度快，还为促进世界和平与发展作出了重要贡献，可讲的故事很多。在我的脑海中，最先闪现出的是享誉世界的‘杂交水稻之父’袁隆平，他和其他科研人员不懈努力，终于让发展杂交水稻、造福世界人民的愿望成真，为世界粮食供给作出了贡献。这样的故事值得让更多人了解。”

就读于同济大学的罗马尼亚留学生张利也将梦想和中国紧紧联系在一起。谈起自己眼里的中国，他有说不完的话：“中国是一个历史悠久的文明古国，国际影响力日益提升、经济发展非常快、基础设施特别完善、小城镇十分美丽……”

张利对未来充满信心：“中国不仅让我感到温暖，也将我的梦想和这片美丽的土地连接起来。”

(责编：贾文婷、杨牧)