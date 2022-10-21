本报记者 李嘉宝

图①：2021年10月19日在白俄罗斯首都明斯克郊区拍摄的中白工业园。

中白工业园供图（新华社发）

图②：2022年9月16日至19日，第19届中国—东盟博览会在广西壮族自治区南宁市举办。图为观众在“一带一路”国际展区体验来自尼泊尔的商品。

新华社记者 陆波岸摄

图③：2022年8月31日，满载土库曼斯坦甘草中药材原料的中欧班列回程列车抵达西安国际港站（无人机照片）。

新华社记者 李一博摄

图④：中企在马尔代夫胡鲁马累岛承建的五桥项目被当地媒体形容为“开启了这个城市的新篇章”。图为2022年3月24日在胡鲁马累岛拍摄的五桥项目中的四座桥（无人机照片）。

中国建筑供图（新华社发）

党的二十大报告强调，“共建‘一带一路’成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。”“推动共建‘一带一路’高质量发展。”

九年来，“一带一路”建设秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、可持续、惠民生目标，取得了实打实、沉甸甸的成就。这一着眼于人类前途命运的中国倡议，赢得世界广泛赞誉。

“共建‘一带一路’让大家共同受益”

党的二十大报告指出，我们实行更加积极主动的开放战略，共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

哈萨克斯坦《实业报》刊文说，共建“一带一路”深受欢迎的原因有三个：首先是为世界大变局提供应对之道，其次是为沿线国家带来合作机遇，第三是为各国人民带来福利。

俄罗斯新闻社报道称，多年来，中国积极分享自身经验，帮助“一带一路”沿线国家发展可持续交通，参与建设公共交通网络，助力当地经济可持续发展。肯尼亚《星报》指出，共建“一带一路”加强了亚洲、欧洲和非洲的互联互通，并通过投资基础设施促进了各国贸易。阿塞拜疆国家新闻社称，共建“一带一路”已成为带动多国经济发展的新引擎。

面对新冠肺炎疫情冲击，“一带一路”展现出强大韧性和活力。中欧班列“逆风”跑出加速度，通过中欧班列往返于中国和欧洲多国的货物不断增多。中老铁路、克罗地亚佩列沙茨大桥建成通车。雅万高铁、匈塞铁路、中泰铁路等重点项目建设稳步推进。

波兰阿格罗斯托普公司总裁兹季斯瓦夫·安德罗休克表示：“事实证明，中国发展了，我们也会发展，共建‘一带一路’让大家共同受益。”

截至目前，中国已与149个国家、32个国际组织签署200多份合作文件，共建“一带一路”已先后写入联合国、亚太经合组织等多边机制成果文件。截至2022年8月底，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额累计约12万亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超过1400亿美元。截至2021年底，中国企业在共建国家建设的境外经贸合作园区累计投资超过430亿美元，为当地创造了34万多个就业岗位。

约旦塔格集团创始人兼董事长塔拉勒·贾扎莱评价说：“共建‘一带一路’顺应经济全球化潮流和全球治理体系变革大势，在高质量发展中不断走深走实、行稳致远，为各方实现共同发展繁荣开辟了广阔前景。”

“愿不断深化与中国的合作，共创繁荣美好的世界”

在全球疫情延宕反复、世界经济脆弱复苏、国际形势复杂多变的背景下，国际社会对共建“一带一路”充满信心，希望与中国开展更多合作，期待中国为世界和平与发展作出更多贡献。

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨表示，共建“一带一路”是开放包容的共同发展平台。推动共建“一带一路”高质量发展有利于完善双边和多边合作机制，推动各方互利合作更加牢固、更具内涵、更富成效，有助于沿线国家和地区坚定发展信心、释放发展潜力、实现可持续发展。

巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授、中国问题专家路易斯·保利诺认为，中国提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议将继续推动联合国2030年可持续发展议程早日实现，共建“一带一路”也将继续推动包括拉美国家在内的发展中国家发展繁荣。

南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理说，中国连续13年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，持续助力非洲基础设施建设、支持非洲能力建设。中共二十大报告强调推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，非洲人民期待非中合作继续结出硕果，“愿不断深化与中国的合作，共创繁荣美好的世界”。

“中国为全球发展提供了清晰方案，对亚洲乃至世界都具有深远影响”

党的二十大报告指出，中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。

作为推动构建人类命运共同体的重要实践平台，共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望，契合了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声，引发国际社会的强烈共鸣。

巴西《论坛杂志》网站文章表示，共建“一带一路”遵循共商共建共享原则，致力于深化互利共赢合作。自启动以来，该倡议已发展成为参与国在复杂挑战中携手共进、为人民带来福祉、进一步推动全球发展的平台。

“从共建‘一带一路’到构建人类命运共同体，中国为全球发展提供了清晰方案，对亚洲乃至世界都具有深远影响。中共二十大对中国未来的规划不仅将塑造中国的未来，也将推动世界各国共同发展。”柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯表示，当今世界正经历巨大动荡和混乱，中国通过共建“一带一路”等为发展中国家带来希望。中共二十大规划的中国发展路线图将深刻影响世界。

“中国是全球和平与经济增长的重要推动力。”塞浦路斯欧洲大学前校长科斯塔斯·古利亚莫斯认为，中共二十大报告对中国和全球事务都有深刻的洞察。它将中国的发展置于全人类发展的背景下，通过推动构建人类命运共同体将中国的命运与全人类的命运紧密联系在一起。二十大报告倡导践行真正的多边主义、推动共建“一带一路”高质量发展、推动构建人类命运共同体，为全球治理贡献中国智慧。

(责编：贾文婷、杨牧)