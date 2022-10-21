本报记者 牛瑞飞

近日，欧洲多个国家约3000个城镇举办了“欧洲交通周”活动。今年交通周的主题是“更好地联结”。该活动是欧盟委员会在推动可持续交通方面的重点宣介活动，旨在鼓励更多人改变出行方式，选择公共交通和清洁、智能的交通解决方案。

作为“欧洲交通周”的重要配套活动，比利时首都布鲁塞尔不久前举行一年一度“无车日”活动。在“无车日”当天，除有特殊通行证的车辆以及公交车、出租车和城市救援车辆外，其他机动车在白天时段禁止行驶。记者注意到，虽然民众不能开车出门，但道路比平时更热闹，很多家庭一家老小骑自行车上路，一些人还选择以滑板代步或骑马出行。除了布鲁塞尔，“无车日”活动还在比利时50余座城镇进行。“‘无车日’活动让我们有机会选择更绿色、健康的出行方式，用心感受身边的风景。此外，骑车、跑步等方式还能增进家人和朋友之间的交流，非常有意义。”当地居民告诉记者。

“欧洲交通周”活动期间，捷克第二大城市布尔诺举办了城市交通日、道路安全日等活动；卢森堡旅游部门为民众提供自行车免租金服务，当地政府还与非政府组织合作发起“这是每个人的旅程”的主题活动，呼吁更多民众使用公共交通工具，并对残疾人乘客提供帮助；荷兰阿默斯福特市临时关闭部分繁忙道路，禁止机动车通行，平日里公路上密集的车流消失，现场举办起音乐、体育等活动。

近年来，欧洲一些国家通过完善可持续交通系统等举措，引导民众绿色出行。今年8月，一条运行氢动力列车的区域铁路线在德国北部下萨克森州启用，该线路长约100公里，目前有14列氢动力载客列车运行。法国巴黎市政府每个周日将香榭丽舍大街部分道路变成步行街，禁止机动车驶入。

在比利时瓦隆大区，为鼓励更多人乘坐公共交通，从9月1日起，18—24岁的年轻人和满65岁的老年人，只需12欧元即可购买不限次数的公交年票。瓦隆大区很多公交车还安装了自行车支架，让民众能携带自行车乘坐公交，解决目的地和公交站点之间长距离的接驳难题。西班牙政府对公交票价进行大幅调整，降幅达30%—50%。此外，在9月1日至12月31日期间，由西班牙国家铁路运营商运营的300公里以下的中短途火车免费对乘客开放。

欧洲多国希望通过举办无车日、自行车节、电动车展览和交通论坛等形式多样的活动，带动更多人绿色出行，减少机动车对环境造成的影响。“每个城市都有自己的特点，最好的交通方案是为当地居民提供最适合他们的选择。”欧盟负责运输事务的专员阿迪娜·瓦莱恩表示。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)