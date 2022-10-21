本报记者 张慧中 岳林炜 刘军国 谢亚宏

天冰冰雪设备（张家口）有限公司是意大利天冰集团的在华子公司。图为企业工作人员查看生产的冰雪设备。

翟羽佳摄（影像中国）

德国辉柏嘉位于巴伐利亚州施泰因的工厂内，工人正在进行铅笔生产。

辉柏嘉供图

日本岩崎株式会社员工正在制作食品模型。

本报记者 刘军国摄

核心阅读

多年来，不少国家的一些中小企业聚焦主业、深耕细作，走在“专精特新”的发展道路上，不仅钻研出了自己的“独门绝技”，打造出了独具特色的企业品牌，也成为激发各国科技创新、推动经济社会发展的一支重要力量。

薄如蝉翼的高精度铜箔、应用于新型显示产业的高端材料、能检测物料成分的激光成分分析仪……日前，在2022世界制造业大会现场，一批“小巨人”企业带来了自己的黑科技、新产品，受到广泛关注。作为中小企业群体中的领头羊，“专精特新”企业已经成为经济活力的重要载体，在推动创新、促进就业、改善民生方面发挥着重要作用。

德国文具生产企业——

追求质量

不断创新

铅笔，看似不起眼的文具。一家德国企业却凭借它发展成为拥有数千名员工的跨国公司，每年产量23亿支。

1761年，文具生产商辉柏嘉在德国巴伐利亚州施泰因小镇创立，是欧洲最古老的工业企业之一，至今已传承九代。260多年来，凭借在铅笔生产领域的“专”和“精”，辉柏嘉所生产的铅笔受到很多艺术设计者和普通消费者的喜爱，至今仍是其毫无争议的“核心”产品。

“陪伴你的一生”是辉柏嘉的产品理念。据介绍，其第八代管理者安顿—沃尔夫冈·冯·辉柏嘉有一个习惯：从城堡25米高的塔楼上将铅笔扔到庭院的石质地面上。这是他用于验证自家铅笔硬度的一种方式。

小小铅笔，背后是工匠精神的积淀。19世纪，德国铅笔行业的价格主要由贸易商决定，制造商缺乏动力制造高质量铅笔。当时辉柏嘉的管理者洛塔尔反其道而行之，提出将质量作为产品生存的根本，改良笔芯制作方式，将石墨和黏土混合，并通过改变混合比例来制作不同硬度的笔芯。其确立的铅笔长度、硬度等标准，后来逐渐为其他同行所采用。在洛塔尔担任管理者期间，辉柏嘉还将铅笔形状改良为六角形，使其不易从桌面滚落，并将公司名称印在了铅笔表面，成为全球第一个品牌书写工具。

辉柏嘉在铅笔领域钻研不止。1905年，辉柏嘉设计生产了一款军绿色铅笔，至今仍是其经典产品；1908年，辉柏嘉推出采用油性笔芯、具有较强耐光性的彩色铅笔；2001年，辉柏嘉推出三角形铅笔，在笔身抓握区设计了防滑水性涂料凸点，更加符合人体工学，被美国《商业周刊》评为“年度产品”。

除了不断对黑色铅笔进行改良，辉柏嘉还在彩色铅笔领域进一步细化，开发出适合儿童绘画的红盒彩铅、适合一般绘画爱好者的蓝盒彩铅、适合专业人士的绿盒彩铅，以及可用水晕染、具有水彩效果的水溶性彩铅等。2015年，辉柏嘉研发了兼具普通铅笔和平板电脑触控笔功能的产品，方便用户创作数字化作品。辉柏嘉第九代继承人查尔斯·冯·辉柏嘉认为，在数字时代，书写正成为一种个性化的体验。“越来越多的人在寻求这种个体性，而我们满足了他们的需求。”

日本食品模型制造企业——

订单生产

延伸应用

在日本岩崎株式会社总部车间里，有的员工在用吸管吸取染料滴到香蕉模型上，有的员工正用镊子小心翼翼地把“肉馅”放到开口的包子模型中……这里与其说是车间，不如说更像一个实验室，员工们都在一丝不苟地做着“实验”。在旁边的展示厅里，陈列着成百上千件食品模型。如果只用肉眼看，很难分辨真假。

在日本，几乎每家餐馆门口都会摆放出招牌菜的模型，用来招揽顾客。总部位于日本大阪的岩崎株式会社成立于1932年，是食品模型行业的头部企业，在日本有近七成的市场占有率。目前，该公司有300多名员工，在日本各地拥有10家工厂和20个销售中心。

食品模型是一个很细分的市场。岩崎坚持按照订单生产，致力于满足每家企业的个性化要求，积累了数千种模型的生产技术。喜乐株式会社经营着70余家餐馆，其常务董事辻野诚对岩崎提供的食品模型赞不绝口：“只要我们对食品模型的形状、颜色等有任何意见，他们都会认真耐心地修改，直到我们满意为止。”

食品模型的生产技术还可以延伸应用到更多领域。2019年，这家公司开始研发面向普通消费者的产品。牛排造型的笔架售价达4840日元（1元人民币约合20.9日元），苹果派造型的智能手机壳售价达6380日元。虽然价格不菲，但一上市就迅速成为网红产品。目前，该公司已研发了约130种文创产品。

岩崎还与关西医科大学开展产学合作，研发导管治疗训练模型。其中，由硅胶整体成型的心脏血管模型，可以逼真地呈现导管通过人体血管时的情景，帮助医生更真实地模拟手术。据了解，日本国内很多开发导管的厂商已开始引进该公司的模型。

意大利造雪设备生产商——

重视研发

紧跟市场

北京冬奥会期间，在延庆国家高山滑雪中心、首钢滑雪大跳台、崇礼云顶滑雪公园等雪上运动场馆，分布着350多台造雪机。机器开动后，雪花喷涌而出，在山脊上迎风划出一道道弧线，为雪道铺撒出一层厚厚的“白毯”。这些造雪设备来自一家意大利企业——天冰集团。

天冰集团总部位于意大利北部的博尔扎诺，产品占全球造雪设备产业60%的市场份额。尽管是行业龙头，但公司规模不大，全球员工共计600人左右；起步也不算早，上世纪80年代，企业创始人开始涉足造雪行业并设计出第一台造雪机，1990年正式成立公司。当人们询问企业成功的秘诀时，天冰集团亚洲区域销售经理迈克尔·迈尔表示，一个重要原因就是企业重视研发。企业研发费用和研发人员在总体结构中的比例均达10%，在同类企业中名列前茅。

天冰在多个国家设有研发实验室，与许多高校和研究机构合作成立了技术孵化中心。多年来，该公司紧跟市场需求，坚持自行研发控制系统，目前在手机上就能操作多台造雪设备。其产品具有很强的竞争力，比如新一代炮式造雪机优化了操控面板，触摸显示屏在极低温度下也能正常显示，戴着手套也可以精准操作；无油压缩机能保证整个造雪过程中没有机油残留物进入环境。它还研制出可以在零摄氏度以上造雪的设备，使滑雪场的可开放时间大大延长，受到了市场欢迎。

目前，天冰在全球13个国家和地区设立分公司，产品销往55个国家和地区，中国已成为天冰最大的海外市场。据介绍，天冰在河北省三河市和张家口市两地设立了分支机构，中国成为天冰唯一一个设立两个分支机构的海外市场。迈尔说：“中国带动三亿人参与冰雪运动，市场前景广阔。我们还在张家口设立了研发部门，希望抓住机遇，与中国的冰雪产业共同成长。”

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)