本报北京10月20日电 （记者张远南）针对有报道称沙特王储表达了沙特加入金砖的愿望，外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上答问时表示，作为今年金砖主席国，中方积极支持金砖国家启动扩员进程。中方将同金砖伙伴一道，稳步推进扩员进程，让更多志同道合的伙伴参与到这项前景光明的事业中来。

“金砖国家在世界大发展、大变革、大调整时期应运而生。经过16年的发展，金砖国家合作取得丰硕成果，为世界和平与发展事业作出重要贡献。”汪文斌说，正因为如此，金砖合作机制得到国际社会的广泛认同和支持，越来越多国家希望成为金砖国家的一员，携手克服困难和挑战，实现共同发展和繁荣。

汪文斌表示，作为今年金砖主席国，中方积极支持金砖国家启动扩员进程，并推动“金砖+”合作不断迈上新台阶。今年6月，金砖国家领导人第十四次会晤成功举行。习近平主席在会上指出，金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的“小圈子”，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。会晤期间，五国领导人就金砖扩员问题达成重要共识，支持讨论扩员标准和程序。这在国际上引起热烈反响，许多国家表达了加入金砖的积极意愿。中方对此表示支持和欢迎。

“接下来，我们将同金砖伙伴一道，稳步推进扩员进程，让更多志同道合的伙伴参与到这项前景光明的事业中来。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 03 版）

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