本报记者 孙广勇

“在抗击新冠肺炎疫情的艰难时刻，中国政府第一个伸出援手、第一个派包机紧急驰援抗疫物资，帮助东帝汶战胜疫情，我们对此心怀感念。”东帝汶总理鲁瓦克近日在接受本报记者采访时表示，从东帝汶争取民族独立到恢复独立，中国一直表示理解和支持。“中国为东帝汶经济社会发展、基础设施建设、民生改善发挥了积极作用，这体现了两国坚如磐石的兄弟情谊。”

鲁瓦克祝贺中共二十大胜利召开。他表示，在中国共产党的坚强领导下，中国成功走出中国式现代化道路，经济成功转入高质量发展新航道。他衷心祝贺中国取得的伟大成就，高度赞赏中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，“在中国共产党的领导下，国家实现数亿人脱贫，创造了人类减贫奇迹，这个成绩属于中国，也属于世界，是对人类文明的重大贡献。”

鲁瓦克曾到访北京、上海等中国城市，所到之处给他留下深刻印象。“从北京到上海1000多公里的路程，乘坐高铁4个多小时就能抵达，非常快捷。中国经济和社会发展正如高铁一样，表现出令人惊叹的速度。”鲁瓦克认为，中国之所以能取得举世瞩目的发展成就，与中国共产党的领导密不可分。“中国共产党的执政能力和领导水平不断提高，我相信在中国共产党的领导下，中国的未来一定会更加美好。”

鲁瓦克希望中国共产党为维护世界和平、稳定与繁荣作出更大的贡献，东中两国间的合作能更上一层楼。他表示，东中两国建交20年来，两国关系发展顺利，各领域交流合作稳步推进。在东帝汶，有很多中资企业参与当地基础设施建设，推动两国经贸往来，也有不少中国医生和农业专家驻守东帝汶，有力提升了当地基础设施和民众生活水平。“东帝汶与中国是隔海相望的好邻居、好朋友和好伙伴，两国关系是大小国家相互尊重、平等互利、共同发展的范例。”

咖啡产业是东帝汶经贸支柱产业。一直以来，中国政府把农业作为两国合作重点，积极帮助东帝汶咖啡产品进入中国市场，连续4年支持东帝汶企业参加中国国际进口博览会，东帝汶咖啡如今已成为中国消费者眼中的“网红”。在鲁瓦克看来，中国坚持扩大对外开放惠及世界。“咖啡就像一座桥梁，把东帝汶和中国连接起来，增进了两国人民的交流。”

鲁瓦克非常认同习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，认为这些重要倡议“为应对全人类共同挑战、跨越发展鸿沟、破解全球安全困境贡献了中国方案，给发展中国家带来希望”。东帝汶正在努力发展经济、改善民生，希望民众过上好日子。

鲁瓦克表示，东帝汶愿在共建“一带一路”框架下与中方加强对接与合作，尽快落实经济技术援助协议，积极开展农渔业、卫生、人文和地方交流等方面合作，为东帝汶人民带来更多福祉，助力东帝汶实现经济多元化发展。

“东帝汶愿以中国为榜样，学习中方先进发展经验，建设好国家，消除贫困、造福人民。”采访结束时，鲁瓦克表示，“东帝汶将致力于巩固两国建交成果，始终坚定恪守一个中国原则，拓展两国友好合作，开辟两国关系发展新前景。东帝汶永远是中国的朋友。”

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)