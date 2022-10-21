本报记者 周 輖

在埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班位于开罗的办公室里，一只绘有桃花和鲤鱼的瓷瓶格外引人注目。

“这是我2017年第一次访问中国时，中国共产党的同志送给我的礼物，我十分珍惜它。看到这只具有浓郁中国文化特色的瓷瓶，我就会想起在中国的愉快时光。”沙班说，中国共产党的干部在各行各业都表现出极高的专业素养，展现出开放包容的精神，给他留下深刻印象。

沙班很早就对中国产生浓厚兴趣，家中收藏了许多介绍中国的阿拉伯语书籍，包括有关毛泽东思想、新中国与中国共产党发展历程、中国文化等方面的内容。通过阅读，沙班获取了大量有关中国发展的最新信息。“我一直以敬佩的眼光观察中国的发展。中国有着悠久的历史文化，通过坚持深化改革开放，走出了一条适合自己的发展道路。”沙班说，“中国用实际行动证明，一个国家要推动社会发展、实现繁荣富强，必须深入研究本国国情，开辟出适合自身实际的发展道路。”

沙班表示，近年来，中国在经济社会民生等方面取得了辉煌成就，他衷心为中国的繁荣进步骄傲。今年，中国克服新冠肺炎疫情等多重困难，向世界奉献了一届简约、安全、精彩的冬奥会，展现了非凡的国家实力。“在以习近平总书记为核心的中共中央坚强领导下，中国正以自信、有力的步伐向前迈进。”他认为，中国经济社会平稳健康发展，中国人民生活发生巨大变化，离不开中国共产党的积极作为。在抗击疫情过程中，中国共产党坚持以人民为中心，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。习近平总书记时刻挂念贫困地区和困难群众，把扶贫作为治国理政的重要内容，领导中国共产党兑现承诺，如期打赢脱贫攻坚战。“中国共产党致力于实现国家发展、增进人民福祉，并不断取得成功，为世界各国政党树立了榜样。”沙班说。

“中国的进步也是世界的进步。”沙班表示，习近平总书记提出人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议等，不断提供重要国际公共产品与合作平台，促进各国人民团结合作、互利共赢。中国真诚地与世界各国分享发展经验，中国的发展成果惠及世界。

2017年，沙班赴华参加由中共中央对外联络部主办的中国共产党与世界政党高层对话会，现场聆听了习近平总书记的主旨讲话。“习近平总书记谦虚务实、一心为民，是一位拥有卓越思想和崇高品格的领导人。”沙班说，“习近平总书记指出，政党在国家政治生活中发挥着重要作用，也是推动人类文明进步的重要力量。这些话语，至今仍给予我力量。”

2021年7月，埃及社会主义党在开罗设立集体会场，线上参加了中国共产党与世界政党领导人峰会。习近平总书记发表主旨讲话时，沙班记录了满满几页纸的要点与感想。“令我印象最深的是，习近平总书记把政党的责任与为人民谋幸福、为人类谋进步联系起来，倡导推动构建人类命运共同体，强调推动各国加强协调和合作。这体现出中国共产党勇担历史责任，努力让发展成果更多更公平地惠及各国人民。”

沙班表示，中国共产党肩负为人民谋幸福、为人类谋进步的使命，为应对全球挑战贡献了重要方案，为世界各国政党参与本国建设和发展提供了有益借鉴。“未来，我们将继续深化同中国共产党团结合作，共同反对霸权主义和强权政治，弘扬全人类共同价值，维护国际公平正义，推动实现共同发展。”

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)