新华社联合国10月20日电 中国常驻联合国副代表耿爽20日在安理会妇女、和平与安全公开辩论会上发言，呼吁国际社会采取切实行动，增强冲突地区妇女韧性。

本次会议以增强冲突地区妇女韧性为主题。耿爽说，增强冲突地区妇女韧性是妇女、和平与安全议程的应有之意，中方愿围绕这一主题分享四点看法：

一是要把公平正义落到实处，让女性对未来抱有希望。坚强与韧性的背后是对未来的憧憬和希望，有希望才会有方向，有希望才会有力量。只有实现公平正义，才能让冲突地区女性相信未来是可期的，未来是美好的。

二是要把性别平等落到实处，让女性拥有更多的参与机会。妇女参与和平进程，不仅是性别平等、妇女赋权的必然要求，也是冲突地区实现持久和平的重要条件。在这方面，国际社会有太多的历史欠账。各国都要行动起来，消除一切形式歧视，赋予女性更多参与政治进程的机会，确保女性平等有效参与国家治理。国际社会也应积极支持妇女参与联合国维和行动，充分发挥女性在弱势群体保护、社区沟通等方面的独特优势。

三是要把保护妇女落到实处，让女性享受和平安定。国际社会为保护冲突地区妇女作了不少努力，取得一定进展，但仍然任重道远。萨赫勒等地区恐怖主义肆虐，同武装冲突相互交织，妇女儿童受害尤深。安理会要把非洲问题放在安理会议程更加突出的位置上，不能因为其他问题减少对非洲的投入，要把精力和资源进一步向非洲倾斜，化解非洲冲突，支持非洲建设，让和平红利惠及每一位非洲国家的妇女。

四是要把发展促和平落到实处，让女性拥有自力更生的力量。韧性不足的根源是发展不足。当前全球粮食危机愈演愈烈，国际社会要加快危机响应，为发展中国家妇女等弱势人群提供紧急援助。同时也要着眼长远，支持妇女经济赋权，帮助更多妇女把饭碗端在自己手里。单边制裁严重破坏阿富汗、叙利亚、古巴、委内瑞拉等国的经济基础，是当地妇女生存发展的沉重枷锁，必须立即予以解除。

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