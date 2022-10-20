人民网大马士革10月20日电 （薛丹、张哲、李竹林）中国第21批赴黎维和多功能工兵分队近日全优通过联合国军事能力评估，此次评估既是该分队部署以来的首次军事能力评估，也是联黎部队首次采用新的评估标准对我进行军事能力评估。

10月19日上午，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出的评估组采取听取汇报、随机抽问、查阅资料、现地查看等方式，对分队人事与管理、态势感知、维持、通信、爆炸物处理、营区防卫设施、排水系统等17类695项内容进行了全方位的评估。评估过程中，我维和官兵结合本职岗位，对各项设施设备进行详细介绍和操作演示，获得评估组一致好评。

据了解，军事能力评估旨在检验各维和部队是否具备完成维和任务、有效处置各类突发事件的能力。此次评估是联黎部队首次采用联合国统一版维和部队军事能力评估系统，其评估方法、评估内容、评定标准均比之前更多样、更全面、更严格。

在黎巴嫩任务区，多功能工兵分队官兵主要担负扫雷排爆、工程建筑与施工、医疗救助和人道主义救援等多项任务，自8月份部署以来，他们以最短时间获得联合国扫雷、排爆两项资质，扫除地雷200余枚，高标准完成联黎司令部5处施工任务，为当地居民提供医疗救助140余人次，赢得黎巴嫩方面的充分肯定与广泛赞誉。

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