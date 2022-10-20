新华社联合国10月19日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵19日在第77届联合国大会第三委员会人权议题一般性辩论中发言，强调少数国家借人权问题干涉他国内政的图谋不会得逞。

他说，联大第三委员会是对话合作的平台，不是对抗分裂的角斗场。广大会员国追求的是公平正义，不需要人权“教师爷”。欧盟、英国、捷克等滥用联大三委平台，执意挑起对抗，蓄意将人权问题政治化、工具化，干涉他国内政，这种图谋不会得逞。它们恶意利用涉疆、涉港、涉藏等问题攻击抹黑中国，企图搞乱中国，这种操弄注定失败。它们声称新疆存在所谓“反人类罪”，这是彻头彻尾的世纪谎言。中国香港“一国两制”实践取得举世公认的成功，香港进入从由乱到治走向由治及兴的新阶段。中国西藏走上了由落后到进步、由贫穷到富裕、由专制到民主的康庄大道。无论少数国家如何拙劣表演，都阻挡不了中国阔步前进。

他说，欧盟以及英国、捷克等少数国家始终戴着有色眼镜，对发展中国家人权状况颐指气使，却从不审视自身和盟友在人权问题上的斑斑劣迹。这是何等的虚伪和双重标准。这些国家真正应该做的，是拿出切实行动，对自身存在的严重种族歧视、排外主义、侵犯难民移民权利、虐待原住民儿童等问题进行深刻反省并追责赔偿。它们真正应该做的，是立即停止滥施单边强制措施，停止制造人为的人道主义灾难。它们更应该做的，是谴责盟友在海外军事行动中滥杀平民、枪支暴力泛滥、警察暴力等严重侵犯人权行为。

他说，保障人权没有最好，只有更好。中方愿意在平等和相互尊重基础上，同各方开展人权对话和合作，共同推进国际人权事业，构建人类命运共同体。

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