新华社巴西利亚10月19日电（记者卞卓丹）巴西总统选举最新民调结果显示，进入第二轮投票的两名候选人前总统卢拉和现任总统博索纳罗的支持率差距缩小。

巴西主流咨询机构福利亚民意调查公司19日发布的数据显示，左翼阵营劳工党候选人卢拉拥有49%的投票意向，右翼阵营自由党候选人博索纳罗为45%，差距比上周缩小一个百分点。另一家主流民调机构伊佩克公司的民调显示，卢拉以50%的投票意向领先博索纳罗的43%，差距比上周缩小两个百分点。

曾在首轮投票前民调中发出“最接近实际结果数据”的巴拉那调查研究所最新民调显示，卢拉和博索纳罗的投票意向分别为47.6%和44.1%。

主流民调还显示，在女性、低年龄段、低收入者、东北部、天主教徒等群体中，卢拉的支持率领先博索纳罗；而在较高收入者、南部和中西部、基督教福音派教徒等群体中，博索纳罗领先。

巴西高等选举法院10月2日公布总统选举首轮投票结果，得票最多的两位候选人卢拉和博索纳罗进入将于10月30日举行的总统选举第二轮投票。

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