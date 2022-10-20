人民网马尼拉10月20日电 （记者赵益普）10月19日，2022中菲青年文化艺术优秀作品交流展于线上举行了颁奖典礼。本次交流展以“中菲文化交流，青年携手同行”为主题，由中国驻菲律宾大使馆主办、菲律宾中国留学生联合会承办、在菲各孔院协办。中国驻菲律宾大使黄溪连、菲律宾全国青年联合会名誉主席李栋梁等在线出席了颁奖典礼。

黄溪连在致辞中表示，中菲关系的未来系于青年，希望中菲青年携手同行、赓续友谊、把握今天、拥抱明天，进一步促进中菲人民相知、相亲、相融，把中菲友好合作“一张蓝图绘到底”，共创中菲美好未来。

李栋梁表示，本次颁奖典礼吸引了上百名才能出众的菲中青年热情参与，交流展的作品在菲律宾高校师生中也引起了强烈反响。青年是推进菲中友谊、促进菲中学术交流的重要力量，希望两国青年加强沟通与交流，为菲中两国友好创新合作贡献青春力量。

此次中菲青年文化艺术优秀作品交流展自6月份开幕以来，中菲青年踊跃投稿，共展出书画、视频、歌舞、文字及摄影等五类、近百件优秀作品。在19日的颁奖典礼上，中菲两国青年表演了合唱《我和我的祖国》、舞蹈《花儿为什么这样红》、菲律宾武术舞、菲律宾民族舞《广场波尔卡》等精彩纷呈的节目。

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