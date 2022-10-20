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美国两家工厂被批非法雇佣童工

2022年10月20日15:20 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿10月19日电（记者孙丁）美国一工会投资集团SOC日前批评该国亚拉巴马州两家工厂雇佣童工。

　　这两家工厂均是韩国企业现代汽车在美国的零部件供应商。据外国媒体今年7月的调查，其中一家金属冲压工厂雇佣多达50名童工，年龄最小的只有12岁。

　　SOC执行主管迪特尔·魏策内格18日致信现代汽车高层对此事表示关切。魏策内格还说，在美国现行体制下，企业因侵犯劳工权利而受到罚款的风险往往较小，因此一些企业会将这部分罚款视为经营的合理代价。

　　美国童工问题严重，尤其是在农业领域。据美国非营利组织“农场工人就业项目联合会”提供的数据，美国预计仍有50万至80万名未成年人在农场工作。美国农场童工相当一部分是移民，不少人甚至是孤身一人来到美国、没有身份，只能在美国“打黑工”再把钱寄回家乡，没有童年可言，更难以获得适龄教育。

　　美国迄今仍未批准联合国《儿童权利公约》。该国政府问责局2018年发布的一份报告披露，2003年至2016年，美国有452名儿童因工伤死亡，其中超过230人死于从事农业相关活动。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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