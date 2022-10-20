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外籍专家眼中的二十大报告丨安永：中国发展实实在在惠及人民

2022年10月20日14:50 | 来源：央视新闻客户端
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　　西班牙文语言专家安永，从事翻译工作18年，每年全国两会政府工作报告的翻译工作，他都参与其中。今年是他第一次负责党代会报告西班牙文版本的翻译工作。在安永看来，中国共产党的一系列理念在传承中创新，中国的发展实实在在惠及人民。

　　二十大报告西班牙文语言专家 安永：这份报告给我的第一印象是有很强的历史延续性。报告当中有一些近年来中国共产党一直在强调的做法，但它是以一种更准确、更细节的方式来阐述，明确了中国接下来要做的事情。

　　“全面建设社会主义现代化国家”“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，在安永看来，二十大报告中提出的任务目标注重发展的平衡，背后蕴含着中国共产党的智慧以及对人民的关切。

　　二十大报告西班牙文语言专家 安永：报告中提到了人口规模巨大这一重要特征，因此需要政府担当宏观经济调控者的角色，让经济力量惠及每一个人，而不是只有一小部分人获益。习近平主席知道如何把握当下特殊的历史机遇，带领中国大步向前。我认为习近平主席具备伟大领袖的优秀品质，知道如何鼓舞和号召人民共同努力，创造更加光明的未来。

　　在华工作生活近20年，安永见证了中国经济的飞速发展和人民生活的全方位改善。他认为，中国所取得的成就有目共睹，值得各国借鉴和学习。

　　二十大报告西班牙文语言专家 安永：最令人瞩目的就是中国的脱贫攻坚战，中国在这方面取得巨大成就具有重要意义。联合国对于全球减贫也有着相关目标，人口如此多的中国能取得如此成就，显然为达成这一目标作出了重大贡献。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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