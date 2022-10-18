海外网10月17日电 美国《华盛顿观察家报》10月15日发表题为《拜登政府的通胀灾难》的评论文章，批评美国联邦政府在经济政策上表现“不及格”，让美国民众为此付出代价，深受其害。

作者詹姆斯·罗根开篇称：“美国政府在经济政策上的表现只能打F（不及格），尤其是针对通货膨胀的政策。美联储正在与通胀进行斗争，但正在失败。上星期发布的9月份消费者价格指数（CPI）报告给出了糟糕得惊人的数字，尽管美联储大举加息，但通胀仍在加剧。”

文章称，就通货膨胀一事，美政府的相关言论是在用美国民众正在经历的经济痛苦开玩笑，“白宫称美国的工资增长仍然强劲，但这一说法是无稽之谈，因为经过通胀调整后的时薪同比下降了3%。”此外，美国的劳动力市场目前仍然极度紧张，职位空缺非常多，这也正在推动通货膨胀。

“简单地说，各项数据都表明美国人受到了伤害，但联邦政府表示一切正常。”作者称，民主党通过一系列立法起到了财政刺激作用，但不少知名经济学家都表示，民主党的刺激性法案规模太大，可能导致出现工资和物价螺旋式上涨的情况，“这些经济学家是正确的，美国民众正为此付出代价。更糟糕的是，美国政府有严重缺陷的绿色能源政策还将导致今年冬天美国家庭取暖成本飙升，使用天然气的家庭费用预计将增加28%，使用燃油取暖的家庭预计成本将增加27%。”（海外网 张霓）

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