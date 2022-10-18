参考消息网10月16日报道据法新社北京10月14日报道，中国在国家主席习近平的领导下，在过去10年里取得了多项进步。其中包括：消除绝对贫困、收入大幅增长、雄心勃勃的太空计划、环保意识增强等。

报道称，消除绝对贫困是一项关键性成就。世界银行指出，中国的绝对贫困人口在1978年为7.7亿人，到2013年降至8200万人，2019年则是600万人。该机构赞扬了这一“史无前例”的速度。中国政府表示在2020年年底已经消除了绝对贫困。

中国的经济腾飞带来了收入更高的工作。根据中国国家统计局的数据，2013年至2020年，城镇居民人均可支配收入从每年26467元增至43834元，农村居民人均可支配收入增至17131元。年轻人现在的文化和体育生活也比他们的父辈丰富得多。

报道称，反腐斗争取得重要成果，也受到公众欢迎。节俭在中国各级政府中蔚然成风。

此外，中国人变得更重视环境保护。垃圾分类和天然气（代替煤炭）取暖都取得进展。

报道援引专家的话指出，中国在环境保护问题上的主动性为其赢得了国际社会的尊重。

另据美国协力管理咨询公司网站10月6日报道，在二十大即将召开之际，有必要回顾过去五年中国发生的一些重大事件。

报道称，十九大提出的最重要的发展目标之一是“全面建成小康社会”和“开启全面建设社会主义现代化国家新征程”。实现愿景的重点被认为是社会、治理和繁荣的全面提升。

自十九大以来，中国在经济和社会发展、产业增长、立法和政策改革等方面取得重大进步。中国现代史上一些最重要的里程碑是在这一时期实现的，最显著的就是消除绝对贫困，以及使人均国内生产总值（GDP）和社会指标依据世界银行标准达到中高收入国家水平。

与此同时，科技和互联网等领域的监管趋严表明中国经济日趋成熟，将对新兴产业实施更好的标准和监管。中国也致力于改善国际和国内企业的商业环境。

报道展望了二十大政策议程和未来五年的政策方向，认为有理由相信，共同富裕、城乡发展再平衡以及有助于中国向全球价值链高端攀升的关键产业发展等将会受到强调。

又据《俄罗斯报》网站报道，过去10年，中共在治国治党方面取得了新的重大成就。

报道称，10年来，中国居民人均可支配收入大幅增长。中国城乡差距持续缩小。中国的恩格尔系数逐步下降。

在管党治党方面，中共中央提出了一系列规定，比如精简会议活动、精简文件简报、改进警卫工作、改进新闻报道、厉行勤俭节约等。

此外，中共还严格奉行对腐败零容忍的原则。

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