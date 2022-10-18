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克里斯特松当选瑞典新首相

2022年10月18日08:24 | 来源：新华网
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新华社斯德哥尔摩10月17日电（记者和苗）中右翼的温和联合党主席乌尔夫·亚尔马·克里斯特松17日在瑞典议会投票中当选瑞典新首相。

瑞典议会当天的投票结果显示，176票支持克里斯特松担任首相，173票反对。瑞典议会共有349个议席，反对票未超过半数。

克里斯特松现年58岁，1991年当选瑞典议员，曾担任社会保险大臣。2017年，他当选温和联合党主席。

克里斯特松将于18日宣布新政府的组建情况并公布内阁成员名单。

瑞典9月11日举行议会选举。根据瑞典选举委员会公布的最终计票结果，由温和联合党、极右翼的瑞典民主党、自由党和基督教民主党组成的右翼反对党阵营共赢得176个议席，以微弱优势赢得大选。中左翼的社会民主党、瑞典民主党和温和联合党分别以107席、73席和68席成为议会前三大政党。

根据瑞典选举制度，由议长提名新首相人选。在克里斯特松14日宣布其领导的温和联合党与基督教民主党、自由党和瑞典民主党在执政方面协商达成一致后，议长诺伦提名克里斯特松为新首相人选。

(责编：刘叶婷、崔越)

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